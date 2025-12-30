DOLAR
42,94 -0,04%
EURO
50,54 -0,21%
ALTIN
6.025,52 -0,85%
BITCOIN
3.757.799,11 -0,49%

Elazığ'da 88 köy yolunda karla mücadele sürüyor

Elazığ'da kapanan 423 köy yolundan 335'i açıldı; İl Özel İdaresi 90 araç ve 120 personelle 88 yolun ulaşıma açılması için çalışıyor.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 09:30
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 09:30
Elazığ'da 88 köy yolunda karla mücadele sürüyor

Elazığ'da Karla Mücadele: 88 Köy Yolunda Çalışmalar Sürüyor

Meteoroloji uyarısı sonrası ekipler aralıksız çalışıyor

Elazığ'da dün etkili olan kar yağışı nedeniyle Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından 423 köy yolu kapanmıştı.

İl Özel İdaresi, 90 araç ve 120 personel ile kapsamlı bir çalışma başlattı. Yapılan müdahaleler sonucunda 335 köy yolu ulaşıma açıldı.

Yetkililer, güncel durumda 88 köy yolunda ulaşımın sağlanması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildirdi.

ELAZIĞ’DA KARDAN DOLAYI KAPALI BULUNAN 88 KÖY YOLUNDA ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR

ELAZIĞ’DA KARDAN DOLAYI KAPALI BULUNAN 88 KÖY YOLUNDA ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kars'ta Sibirya Soğukları: Çamaşırlar Dakikalar İçinde Dondu
2
Başkan Muhsin Dere: 2026'da Sungurlu Şahlanacak — 44.725 Ton Sıcak Asfalt
3
Hasankeyf'te Masalsı Kar Manzaraları — Batman'da Tarihi Siluet Kartpostallık
4
Kocaeli’de Ormanya ve Kuzuyayla 2025’te yaklaşık 5 milyon ziyaretçi çekti
5
Kars'ta Sibirya Soğukları: Termometreler Eksi 15'i Gösterdi, Çamaşırlar Buzdan Heykele Döndü
6
Çanakkale'de Yaralı Atmaca 10 Günlük Tedavinin Ardından Doğaya Salındı
7
Bayburt'ta Gökçedere Göleti Kısmen Buzlandı — Soğuklar Rekor Seviyede

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları