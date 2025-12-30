Elazığ'da 88 köy yolunda karla mücadele sürüyor

Elazığ'da Karla Mücadele: 88 Köy Yolunda Çalışmalar Sürüyor

Meteoroloji uyarısı sonrası ekipler aralıksız çalışıyor

Elazığ'da dün etkili olan kar yağışı nedeniyle Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından 423 köy yolu kapanmıştı.

İl Özel İdaresi, 90 araç ve 120 personel ile kapsamlı bir çalışma başlattı. Yapılan müdahaleler sonucunda 335 köy yolu ulaşıma açıldı.

Yetkililer, güncel durumda 88 köy yolunda ulaşımın sağlanması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildirdi.

