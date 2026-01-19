Elazığ'da Aç Kalan Kurt Kurtdere Mezrasına İndi — Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Elazığ'da kar yağışının etkisiyle yiyecek bulamayan aç bir kurt, Kurtdere mezrasına indi; o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 22:39
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 22:39
Güvenlik kameralarına yansıyan anlar

Elazığ'da dün gece başlayan kar yağışı gün boyu etkili oldu. Yağışla birlikte kırsal alanda yiyecek bulmakta zorlanan bir kurt, merkeze bağlı Kurtdere köyü Kurtdere mezrasına indi.

Köydeki bir evin çevresinde bir süre dolaşıp yiyecek arayan kurt, daha sonra ormanlık alana doğru yönelip gözden kayboldu.

O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi; görüntüler kurtun mezraya inişini ve çevredeki arayışını net şekilde gösteriyor.

