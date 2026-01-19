Karabük’te 123 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı

Karabük’te etkili olan yoğun kar yağışı sonrası kapanan köy yollarının açılması için yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Karabük İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun mesaisiyle il genelinde kapanan 144 köy yolundan 123’ü ulaşıma açıldı.

İlçe Bazlı Açılışlar

Yapılan çalışmalarda ilçeler bazında açılan yollar şu şekilde: Eflani’de 54 köy yolundan 42’si, Eskipazar’da 20 köy yolundan 19’u, Ovacık’ta 28 köy yolundan 22’si, Safranbolu’da 25 köy yolundan 24’ü ve Yenice’de 17 köy yolundan 16’sı yeniden ulaşıma açıldı.

İl genelinde halen 21 köy yolunda çalışmalar sürüyor.

Saha Çalışmaları ve Ekipler

Kar yağışı ve olumsuz hava şartlarına rağmen saha ekipleri, vatandaşların mağdur olmaması için yoğun mesai yapıyor. Karla mücadele çalışmalarında toplam 32 iş makinesinin görev aldığı bildirildi.

