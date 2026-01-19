Hakkari'de Yüksekova-Şemdinli Yolu Tipi ve Çığ Riski Nedeniyle Kapandı

Hakkari'de yoğun kar ve çığ riski nedeniyle Yüksekova-Şemdinli kara yolu Haruna Geçidi'nde kapatıldı; Karayolları 117. Şube Şefliği iş makineleriyle temizlik yapıyor.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 21:36
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 21:36
Hakkari’de yoğun kar yağışı ve çığ riski nedeniyle Yüksekova-Şemdinli kara yolu geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Bölgede etkisini sürdüren yoğun kar ve tipi, özellikle Haruna Geçidi’nde ulaşımı olumsuz etkiledi. Karayolları 117. Şube Şefliği ekipleri, tipinin kapattığı Yüksekova-Şemdinli kara yolunu iş makineleriyle temizleyerek ulaşımı sağlamaya çalıştı.

Açıklama ve alınan önlemler

Kar bölgesinde kar kalınlığının artması ve yüksek eğimli yamaçlardaki çığ riski üzerine, sürücülerin can güvenliği önceliğiyle yolun geçici süreyle trafiğe kapatılmasına karar verildi. Karayolları ekipleri bölgede hazır bekletiliyor.

Yetkililer, havanın düzelmesi ve riskin ortadan kalkmasıyla yolun yeniden trafiğe açılacağını bildirdi.

