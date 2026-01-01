Elazığ'da Caddede Kayak Keyfi

Kar yağışının ardından ilginç görüntüler ortaya çıktı

Elazığ'da etkili olan kar yağışının ardından bir vatandaş, kayak takımıyla caddede kaydı. O anlar çevredekiler tarafından izlendi ve kayda alındı.

Kayıtları çeken kişi, görüntüleri daha sonra sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşım, kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Paylaşılan görüntüler sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeni topladı ve kısa sürede yayıldı. O anlar, kentteki kar sevinçlerinden biri olarak dikkat çekti.

