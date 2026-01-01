DOLAR
Elazığ'da Caddede Kayak Keyfi

Elazığ'da kar sonrası bir vatandaş kayak takımıyla cadde üzerinde kaydı; görüntüler sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 11:25
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 11:25
Kar yağışının ardından ilginç görüntüler ortaya çıktı

Elazığ'da etkili olan kar yağışının ardından bir vatandaş, kayak takımıyla caddede kaydı. O anlar çevredekiler tarafından izlendi ve kayda alındı.

Kayıtları çeken kişi, görüntüleri daha sonra sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşım, kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Paylaşılan görüntüler sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeni topladı ve kısa sürede yayıldı. O anlar, kentteki kar sevinçlerinden biri olarak dikkat çekti.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

