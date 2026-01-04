Elazığ'da Domuz Sürüsü Dronla Görüntülendi

Ağın'ın yüksek rakımlı bölgelerinde dronla takip

Elazığ’da domuz sürüsünün kaçışları dron ile görüntülendi. Elazığ’ın Ağın ilçesinin yüksek rakımlı bölgesinde, ağaçlık alanda gezen domuz sürüsü vatandaşlar tarafından kayda alındı.

Görüntüyü çeken kişi, dron ile Keban Baraj Gölü’nün üst kısmındaki karlarla kaplı alanda ilerleyen sürüyü bir süre takip etti. Videoda doğada koşan domuzların hızla ilerlediği ve ardından gözden kaybolduğu görüldü.

Olayın gerçekleştiği alanda çekilen görüntüler, bölgedeki hareketliliği gözler önüne serdi ve kısa süreliğine de olsa vatandaşların ilgisini çekti.

ELAZIĞ’DA DOMUZ SÜRÜSÜNÜN KAÇIŞLARI DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ