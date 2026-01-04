DOLAR
Elazığ'da Domuz Sürüsü Dronla Görüntülendi

Elazığ’ın Ağın ilçesinde ağaçlık alandaki domuz sürüsünün kaçış anları, vatandaşın dronuyla Keban Baraj Gölü'nün üst kısmında karlar arasında görüntülendi.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 12:02
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 12:09
Elazığ'da Domuz Sürüsü Dronla Görüntülendi

Elazığ'da Domuz Sürüsü Dronla Görüntülendi

Ağın'ın yüksek rakımlı bölgelerinde dronla takip

Elazığ’da domuz sürüsünün kaçışları dron ile görüntülendi. Elazığ’ın Ağın ilçesinin yüksek rakımlı bölgesinde, ağaçlık alanda gezen domuz sürüsü vatandaşlar tarafından kayda alındı.

Görüntüyü çeken kişi, dron ile Keban Baraj Gölü’nün üst kısmındaki karlarla kaplı alanda ilerleyen sürüyü bir süre takip etti. Videoda doğada koşan domuzların hızla ilerlediği ve ardından gözden kaybolduğu görüldü.

Olayın gerçekleştiği alanda çekilen görüntüler, bölgedeki hareketliliği gözler önüne serdi ve kısa süreliğine de olsa vatandaşların ilgisini çekti.

ELAZIĞ’DA DOMUZ SÜRÜSÜNÜN KAÇIŞLARI DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ

ELAZIĞ’DA DOMUZ SÜRÜSÜNÜN KAÇIŞLARI DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

