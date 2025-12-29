DOLAR
Elazığ'da Dondurucu Soğuk: Araç Camları Kilimle Korunuyor

Elazığ'da gece etkili kar ve eksi 4 derece soğuk nedeniyle vatandaşlar araç camlarını kilimle örtüp silecekleri havaya kaldırdı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 22:37
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 22:44
Elazığ'da gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar etkisini sürdüren kar yağışı, gündüz saatlerinde buz ve dona dönüştü. Hava sıcaklıklarının eksi 4 dereceye kadar düştüğü kentte sürücüler, araç camlarını korumak için farklı önlemler aldı.

Kar ve Dondan Etkilenen Araçlar

Elazığ'da dün gece etkili olan kar yağışı sabaha kadar sürdü. Gün içinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yollar ve park halindeki araçlar buzla kaplandı; sürücüler donma riskine karşı tedbir arayışına girdi.

Vatandaşların Aldığı Önlemler

Birçok araç sahibi, camların buzlanmasını ve sileceklerin cama yapışmasını önlemek amacıyla araç camlarını kilimle kapattı. Diğer sürücüler ise silecekleri donup cama yapışmaması için havaya kaldırdı. Bu uygulamalar, soğuk havanın yol açtığı olası hasarları azaltmayı hedefliyor.

Yetkililer veya resmi bir açıklama metinde yer almamakla birlikte, vatandaşların alınan basit önlemlerle kış şartlarına karşı tedbirli olmaya çalıştıkları görüldü.

