Zonguldak'ta Köprüyü Tehdit Eden Dev Usturmaçaya İtfaiye Müdahalesi

Zonguldak'ta fırtınayla sürüklenen dev gemi usturmaçası Değirmenağzı'nda yaya köprüsünü tehdit etti; Kozlu itfaiyesi halatlarla çıkarma çalışması başlattı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 16:47
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 16:47
Zonguldak sahilinde etkili olan kuvvetli fırtına ve dev dalgalar, Değirmenağzı mevkiinde tehlikeli anlara neden oldu. Açık denizde bir gemiden veya limandan koptuğu tahmin edilen gemi yastığı (usturmaça), dalgalar tarafından sürüklenerek dere ağızından içeri girdi.

Akıntıyla birlikte ilerleyen ve tonlarca ağırlıktaki dev kütle, bölgede bulunan yaya köprüsünün ayaklarına dayandı. Cismin köprüye baskı yaptığı ve köprüyü yıkma tehlikesi oluşturduğu yönündeki ihbarlar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Vatandaşların bildirmesiyle olay yerine yönlendirilen Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, ilk olarak çevre güvenliğini sağladı ve ardından operasyon başlattı. Ekipler, köprünün zarar görmesini engellemek amacıyla cismi halatlarla bağlayarak çekme çalışmalarına başladı.

İtfaiye ekipleri, yıkılma riski bulunan köprüyü korumak için zamana karşı yürüttükleri çalışmayla usturmaçayı dere yatağından ve köprü ayaklarından uzaklaştırmaya devam ediyor. Bölgedeki müdahale sürüyor.

