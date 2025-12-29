Zonguldak'ta Köprüyü Tehdit Eden Dev Usturmaçaya İtfaiye Müdahalesi

Kozlu'da fırtına sonucu sürüklenen cisim yaya köprüsünü baskı altına aldı, itfaiye ekipleri müdahale ediyor

Zonguldak sahilinde etkili olan kuvvetli fırtına ve dev dalgalar, Değirmenağzı mevkiinde tehlikeli anlara neden oldu. Açık denizde bir gemiden veya limandan koptuğu tahmin edilen gemi yastığı (usturmaça), dalgalar tarafından sürüklenerek dere ağızından içeri girdi.

Akıntıyla birlikte ilerleyen ve tonlarca ağırlıktaki dev kütle, bölgede bulunan yaya köprüsünün ayaklarına dayandı. Cismin köprüye baskı yaptığı ve köprüyü yıkma tehlikesi oluşturduğu yönündeki ihbarlar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Vatandaşların bildirmesiyle olay yerine yönlendirilen Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, ilk olarak çevre güvenliğini sağladı ve ardından operasyon başlattı. Ekipler, köprünün zarar görmesini engellemek amacıyla cismi halatlarla bağlayarak çekme çalışmalarına başladı.

İtfaiye ekipleri, yıkılma riski bulunan köprüyü korumak için zamana karşı yürüttükleri çalışmayla usturmaçayı dere yatağından ve köprü ayaklarından uzaklaştırmaya devam ediyor. Bölgedeki müdahale sürüyor.

ZONGULDAK’TA FIRTINANIN ETKİSİYLE DENİZDEN SÜRÜKLENEREK DERE YATAĞINA GİREN VE YAYA KÖPRÜSÜNE DAYANARAK TEHLİKE OLUŞTURAN DEV GEMİ USTURMAÇASI İÇİN EKİPLER SEFERBER OLDU. KOZLU İTFAİYE EKİPLERİ, KÖPRÜYÜ YIKMA TEHLİKESİ BULUNAN TONLARCA AĞIRLIKTAKİ CİSMİ HALATLARLA ÇEKEREK ÇIKARMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI.