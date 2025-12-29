DOLAR
Şehit Uzman Çavuş Ahmet Baş’ın İsmi Karasu İmam Hatip Anadolu Lisesi’ne Verildi

14 Nisan 2018'de Ağrı Dağı'nda şehit düşen Uzman Çavuş Ahmet Baş'ın ismi, Karasu İmam Hatip Anadolu Lisesi'ne düzenlenen törenle verildi.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 16:49
14 Nisan 2018 tarihinde Ağrı Dağı kırsalında bölücü terör örgütü ile çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Ahmet Baş'ın ismi, Sakarya'nın Karasu ilçesindeki Karasu İmam Hatip Anadolu Lisesi'ne törenle verildi.

Tören Detayları

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, okul öğrencilerinden Hafız Bilal Yanık Kur'an-ı Kerim tilaveti okudu. Tören kapsamında İlçe Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan tarafından şehidin annesi Hava Baş ve babası Polat Baş'a Türk Bayrağı takdim edildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle program okul binasında devam etti ve İlçe Müftüsü Dr. Abdullah Çobanoğlu tarafından dua yapıldı. Aynı zamanda emekli polis memuru olan şehit babası Polat Baş'ın üşümemesi için İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel tarafından emniyet müdürü parkası hediye edildi.

Duygular ve Katılımcı Mesajları

Karasu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan törende, 'Şehidimiz Ahmet Baş’ın ismi en büyük yerinde yaşayacak. İsmi her ne kadar okulumuza verilmiş olsa da O’nun ülkemize verdiği hizmetlerin tarifi imkansız. Ailesine, böyle bir çocuk yetiştirdiği için şükranlarımı sınıyorum' dedi.

Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürü Furkan Enişici ise, 'Şehit ailemize de canı gönülden şükranlarımı sunuyorum' ifadelerini kullandı.

Şehit babası Polat Baş duygularını paylaşarak, 'Ahmet, dört kardeşten benim en büyük evladımdı. Vatanı için canını seve seve feda etti. Allah, bu acıyı kimseye yaşatmasın. Ateş, düştüğü yeri yakıyor. Bu ülke, bu vatan bizim. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum' diye konuştu.

Törene; şehidin annesi Hava Baş, babası Polat Baş ve kardeşi Mehmet Baş ile birlikte Karasu İlçe Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Furkan Enşici, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, okul müdürleri, eğitimciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

