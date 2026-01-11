Elazığ'da Dronla Görüntülenen Domuz Sürüsü

Selli köyünde kar üzerinde dolaşan sürü dronla kaydedildi

Elazığ'ın merkeze bağlı Selli köyü sınırlarında, karla kaplı arazide hareket eden bir domuz sürüsü, bir vatandaş tarafından dronla görüntülendi.

Karların üzerinde domuzları gören vatandaş, bölgedeki hayvanları izlemek için dronunu havalandırdı ve sürüyü takip ederek kayda aldı.

Doğada koşan sürü kısa süre sonra gözden kayboldu, çekilen görüntüler ise bölgedeki vahşi yaşam gözlemlerine yeni bir kayıt olarak eklendi.

Elazığ'da domuz sürüsü görüldü