Elazığ'da Dronla Görüntülenen Domuz Sürüsü

Elazığ'ın Selli köyünde kar üzerinde gezen domuz sürüsü, bir vatandaş tarafından dronla takip edilip görüntülendi; sürü kısa süre sonra gözden kayboldu.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 11:43
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 11:43
Elazığ'da Dronla Görüntülenen Domuz Sürüsü

Elazığ'da Dronla Görüntülenen Domuz Sürüsü

Selli köyünde kar üzerinde dolaşan sürü dronla kaydedildi

Elazığ'ın merkeze bağlı Selli köyü sınırlarında, karla kaplı arazide hareket eden bir domuz sürüsü, bir vatandaş tarafından dronla görüntülendi.

Karların üzerinde domuzları gören vatandaş, bölgedeki hayvanları izlemek için dronunu havalandırdı ve sürüyü takip ederek kayda aldı.

Doğada koşan sürü kısa süre sonra gözden kayboldu, çekilen görüntüler ise bölgedeki vahşi yaşam gözlemlerine yeni bir kayıt olarak eklendi.

Elazığ'da domuz sürüsü görüldü

Elazığ'da domuz sürüsü görüldü

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çıldır Gölü'nde Atlı Kızak Seferleri Başladı
2
Elazığ'da Kar Üstünde Dronla Görüntülenen Domuz Sürüsü
3
Karaman'da Aç Kalan Kurtlar Ovaya İndi — Sudurağı'nda Yaklaşık 6 Kurt
4
Çanakkale Boğazı'nda çift yönlü gemi trafiği açıldı
5
Düzce'de Karslılardan Anlamlı Kaz Gecesi: 1,5 Milyon Lira Burs
6
Canik Belediyesi araç filosunu 4 katına çıkardı — İbrahim Sandıkçı
7
Bingöl'de 72 Köy Yolunun Ulaşıma Açılması İçin Çalışmalar Sürüyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları