DOLAR
42,95 -0,06%
EURO
50,49 -0,03%
ALTIN
5.971,57 0,51%
BITCOIN
3.758.696,03 0,45%

Elazığ'da Esnafın Karla Mücadelesi Başladı

Elazığ'da yoğun kar sonrası esnaflar iş yeri önlerindeki karı kürek ve fırçalarla temizleyerek araç ve yaya ulaşımını sağlamaya çalışıyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 19:17
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 19:17
Elazığ'da Esnafın Karla Mücadelesi Başladı

Elazığ'da esnaf kar temizliğine başladı

Elazığ'da etkili olan yoğun kar yağışı sonrası, esnaflar iş yerlerinin önünde biriken karı temizlemek için seferber oldu.

Yağışın azalmasının ardından, esnaflar kürekler ve fırçalar ile kar temizliği yaptı. Birçok iş yerinin önü karla kaplanmış durumdaydı.

Esnaflar, araç ve yaya ulaşımının aksamaması için kendi imkânlarıyla temizlik yaparken, kar nedeniyle ağırlaşan brandaları da temizledi.

Ekiplerin çalışması sürüyor

Öte yandan belediye ve ilgili ekiplerin karla mücadele çalışmaları da yoğun şekilde devam ediyor.

ELAZIĞ'DA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN ESNAFLAR İŞ YERLERİNİN ÖNÜNDE BİRİKEN KARLARI...

ELAZIĞ'DA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN ESNAFLAR İŞ YERLERİNİN ÖNÜNDE BİRİKEN KARLARI TEMİZLEMEK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

ELAZIĞ'DA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN ESNAFLAR İŞ YERLERİNİN ÖNÜNDE BİRİKEN KARLARI...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'tan GAMER'de Yılbaşı Denetimi
2
Elazığ'da Tehlikeli Eğlence: Kızak Araca Bağlanıp Çekildi
3
Artvin'de çığ: 1 çoban hayatını kaybetti, 2 çoban kayıp — Arama yarın sabah yeniden başlayacak
4
Osmaniye'de Kar Nedeniyle Mahsur Kalan Yaşlı Kadın İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
5
Artvin'de Çığ Faciası: Cansız Bedeni Bulunan Çoban Suat Temel
6
Yüksekova'da Nesli Tehlikedeki Hint Oklu Kirpi Görüntülendi
7
Şanlıurfa'da Yoğun Kar: Birçok Yol Geçici Olarak Trafiğe Kapatıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları