Elazığ'da Esnafın Karla Mücadelesi Başladı

Elazığ'da esnaf kar temizliğine başladı

Elazığ'da etkili olan yoğun kar yağışı sonrası, esnaflar iş yerlerinin önünde biriken karı temizlemek için seferber oldu.

Yağışın azalmasının ardından, esnaflar kürekler ve fırçalar ile kar temizliği yaptı. Birçok iş yerinin önü karla kaplanmış durumdaydı.

Esnaflar, araç ve yaya ulaşımının aksamaması için kendi imkânlarıyla temizlik yaparken, kar nedeniyle ağırlaşan brandaları da temizledi.

Ekiplerin çalışması sürüyor

Öte yandan belediye ve ilgili ekiplerin karla mücadele çalışmaları da yoğun şekilde devam ediyor.

