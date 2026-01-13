Elazığ'da Harput Beyaza Büründü: 4 Bin Yıllık Tarih Kar Altında

Yoğun kar yağışı kenti ve tarihi mahalleri etkiledi

Elazığ'da dün gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini ve tarihi semtlerini beyaza bürüdü. Harput Mahallesi, yoğun kar nedeniyle adeta görünmez hale geldi.

Tarihi yapıları, dar sokakları ve taş evleriyle bilinen bölge, 4 bin yıllık geçmişiyle dikkat çeken dokusunu kar örtüsüne teslim etti. Kısa sürede artan kar kalınlığı, bölgedeki panoramaları kartpostallık görüntülere dönüştürdü.

Kar yağışının ardından ulaşım ve güvenlik için İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri kent genelinde yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekiplerin müdahaleleriyle ana arterlerde ulaşım kontrollü olarak sağlanmaya çalışılıyor.

Bazı vatandaşlar, son yıllarda bu denli yoğun bir kar yağışı görmediklerini belirterek, ortaya çıkan manzaraların hem zorluk hem de estetik kaygılar taşıdığını ifade etti.

ELAZIĞ’DA KAR YAĞIŞI DÜN GECE SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİSİNİ ARTIRDI. YOĞUN KARLA BİRLİKTE 4 BİN YILLIK TARİHİ HARPUT MAHALLESİ KARDAN GÖRÜNMEZ HALE GELİRKEN, ORTAYA KARTPOSTALLIK MANZARALAR ÇIKTI