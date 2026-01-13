Elazığ'da Harput Beyaza Büründü: 4 Bin Yıllık Tarih Kar Altında

Elazığ'da yoğun kar yağışı, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü uyarısı sonrası Harput Mahallesi'ni beyaza bürüdü; 4 bin yıllık tarih kartpostallık görüntüler verdi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 12:28
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 12:35
Yoğun kar yağışı kenti ve tarihi mahalleri etkiledi

Elazığ'da dün gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini ve tarihi semtlerini beyaza bürüdü. Harput Mahallesi, yoğun kar nedeniyle adeta görünmez hale geldi.

Tarihi yapıları, dar sokakları ve taş evleriyle bilinen bölge, 4 bin yıllık geçmişiyle dikkat çeken dokusunu kar örtüsüne teslim etti. Kısa sürede artan kar kalınlığı, bölgedeki panoramaları kartpostallık görüntülere dönüştürdü.

Kar yağışının ardından ulaşım ve güvenlik için İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri kent genelinde yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekiplerin müdahaleleriyle ana arterlerde ulaşım kontrollü olarak sağlanmaya çalışılıyor.

Bazı vatandaşlar, son yıllarda bu denli yoğun bir kar yağışı görmediklerini belirterek, ortaya çıkan manzaraların hem zorluk hem de estetik kaygılar taşıdığını ifade etti.

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

