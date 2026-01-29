Elazığ’da Hayvansal Üretim ve Hayvancılık Destekleri 2026 Planlaması

Elazığ’da Hayvansal Üretim Planlaması Masaya Yatırıldı

Elazığ’da düzenlenen bilgilendirme toplantısında, hayvansal üretimin planlanması ve hayvancılık desteklerinin etkinleştirilmesi başta olmak üzere 2026 yılına yönelik uygulamalar ve planlamalar ayrıntılı şekilde ele alındı.

Toplantıyı Kimler Yönetti?

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Hayvansal Üretimin Planlanması çalışmaları kapsamında, Hayvancılık Politikaları ve Desteklemeler Daire Başkanı Melikşah Taşkın başkanlığında toplantı gerçekleştirildi. Toplantı, Elazığ İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Toplantı Salonunda yapıldı.

Katılımcılar ve Gündem

Toplantıya; Tarım ve Orman İl Müdürü Saadettin Taşkesen, tarımsal amaçlı örgüt temsilcileri, ilgili sivil toplum kuruluşları, teknik personel ve sektör paydaşları katıldı. Gündemde; hayvansal üretimin planlanması, hayvancılık desteklerinin etkinleştirilmesi, hayvancılık projeleri, Çiğ Süt Eylem Planı, Arilik Eylem Planı ile hayvan sağlığı ve aşılama çalışmaları yer aldı.

Toplantıda ele alınan çalışmaların, 2026 yılı hedef ve uygulamalarına yön vermesi amaçlanıyor.

ELAZIĞ’DA DÜZENLENEN TOPLANTIDA, HAYVANSAL ÜRETİMİN PLANLANMASI, HAYVANCILIK DESTEKLERİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ BAŞTA OLMAK ÜZERE BİRÇOK ÇALIŞMA ELE ALINDI