Elazığ’da Hayvansal Üretim ve Hayvancılık Destekleri 2026 Planlaması

Elazığ’de düzenlenen toplantıda 2026 hedefleri kapsamında hayvansal üretimin planlanması, hayvancılık destekleri ve eylem planları ele alındı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 14:01
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 14:01
Elazığ’da Hayvansal Üretim ve Hayvancılık Destekleri 2026 Planlaması

Elazığ’da Hayvansal Üretim Planlaması Masaya Yatırıldı

Elazığ’da düzenlenen bilgilendirme toplantısında, hayvansal üretimin planlanması ve hayvancılık desteklerinin etkinleştirilmesi başta olmak üzere 2026 yılına yönelik uygulamalar ve planlamalar ayrıntılı şekilde ele alındı.

Toplantıyı Kimler Yönetti?

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Hayvansal Üretimin Planlanması çalışmaları kapsamında, Hayvancılık Politikaları ve Desteklemeler Daire Başkanı Melikşah Taşkın başkanlığında toplantı gerçekleştirildi. Toplantı, Elazığ İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Toplantı Salonunda yapıldı.

Katılımcılar ve Gündem

Toplantıya; Tarım ve Orman İl Müdürü Saadettin Taşkesen, tarımsal amaçlı örgüt temsilcileri, ilgili sivil toplum kuruluşları, teknik personel ve sektör paydaşları katıldı. Gündemde; hayvansal üretimin planlanması, hayvancılık desteklerinin etkinleştirilmesi, hayvancılık projeleri, Çiğ Süt Eylem Planı, Arilik Eylem Planı ile hayvan sağlığı ve aşılama çalışmaları yer aldı.

Toplantıda ele alınan çalışmaların, 2026 yılı hedef ve uygulamalarına yön vermesi amaçlanıyor.

ELAZIĞ’DA DÜZENLENEN TOPLANTIDA, HAYVANSAL ÜRETİMİN PLANLANMASI, HAYVANCILIK DESTEKLERİNİN...

ELAZIĞ’DA DÜZENLENEN TOPLANTIDA, HAYVANSAL ÜRETİMİN PLANLANMASI, HAYVANCILIK DESTEKLERİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ BAŞTA OLMAK ÜZERE BİRÇOK ÇALIŞMA ELE ALINDI

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ümraniye'de "Derse Mola, Enerjiyi Depola" Teneffüs Programı Sona Erdi — Başkan İsmet Yıldırım
2
Samsun'da Aile ve Gençlik Fonu Desteğiyle Kumsal Erva Doğdu
3
Finike'de Bitkin Yaban Keçisi Tedavi Altına Alındı
4
Bursa Posoflular Derneği Posof Halk Oyunlarını Kayıt Altına Aldı
5
Edirne'de Sağanak: Cadde ve Sokaklar Göle Döndü
6
Canik Sıfır Atık Köyü ile Çevre Bilinci Artıyor — Başkan İbrahim Sandıkçı
7
Kocaeli'de 'foto-kapan'la tespit: Kaçak döküm yapan firmaya 3 milyon 128 bin 439 lira ceza

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları