Elazığ’da İtfaiye Sokakta Hipotermi Geçiren Vatandaşı Kurtardı

Olayın Detayları

Elazığ’da etkisini sürdüren soğuk havada, sokakta yaşayan ve hipotermi geçirmek üzere olan bir vatandaş, itfaiye ekiplerinin dikkatiyle kurtarıldı.

Olay, Mustafapaşa Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, dışarıda hipotermi riski taşıyan vatandaşı fark eden Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Ekipler, yaşlı adamı itfaiye binasına getirerek ilk müdahaleyi yaptı; kendisine sıcak çorba ikram edildi ve üzerine çorap ve mont giydirildi. Bir süre itfaiye binasında misafir edilen vatandaşın durumu stabilize edildi.

Daha sonra polis ekiplerine haber verildi. İlgili ekipler tarafından alınan yaşlı adam, işlemler için polis merkezine götürüldü.

