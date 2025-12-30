DOLAR
42,94 -0,04%
EURO
50,54 0%
ALTIN
6.019,61 -0,75%
BITCOIN
3.809.097,6 -1,85%

Yılmaz’dan Kar Yağışı Uyarısı: Şehitkamil 750 Personelle Teyakkuzda

Şehitkamil Belediyesi, Meteoroloji uyarısı sonrası kar yağışına karşı 750 personel ve 120 araçla hazır durumda; Başkan Umut Yılmaz vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 16:33
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 16:33
Yılmaz’dan Kar Yağışı Uyarısı: Şehitkamil 750 Personelle Teyakkuzda

Yılmaz’dan kar yağışı uyarısı: Şehitkamil teyakkuzda

Gaziantep'te gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yoğun kar yağışı öncesinde Şehitkamil Belediyesi tüm hazırlıklarını tamamladı. Meteoroloji uyarıları doğrultusunda hareket eden belediye ekipleri, olumsuzlukları önlemek amacıyla ilçe genelinde geniş kapsamlı bir çalışma planı uygulamaya koydu.

Hazırlıklar ve kritik noktalar

Şehitkamil Belediyesi Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler, Zabıta ve Destek Hizmetleri müdürlüklerine bağlı ekipler, ana arterler, bağlantı yolları, hastane çevreleri, okul güzergâhları ve kritik noktalarda gece boyunca sahada aktif görev yapacak. Kar yağışının ulaşımı aksatmaması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tuzlama ve küreme araçları önceden belirlenen noktalara konuşlandırıldı. Özellikle yüksek kesimler ve eğimli yollar için ek önlemler alındı, buzlanmaya karşı tuz stokları hazır hale getirildi.

Öncelik can güvenliği

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, gece saatlerinde beklenen kar yağışı öncesi yaptığı bilgilendirmede mevsimin ilk kar yağışını sorunsuz atlattıklarını söyledi. Yılmaz, "Toplamda 750 personel ve 120 araçla karla mücadele için akşam saatlerinden itibaren sahada olacağız. Her mahallede ekiplerimiz olacak. Hemşehrilerimizin can güvenliği her zamanki gibi önceliğimiz. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarımız gece boyunca aralıksız sürecek. Amacımız, günlük yaşamın aksamadan devam etmesini sağlamak" dedi.

Vatandaşlara çağrı

Başkan Yılmaz, vatandaşlara zorunlu olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkılmaması çağrısında bulundu. Yılmaz, toplu taşımanın tercih edilmesi ve yapılan uyarılara mutlaka uyulmasının önemine dikkat çekti: "Hem kendi güvenliğiniz hem de ekiplerimizin çalışmalarını daha sağlıklı yürütebilmesi adına mecbur kalınmadıkça özel araçlar kullanılmamalı."

İhbar ve koordinasyon

Yılmaz, kar yağışı süresince sahadan gelen ihbar ve taleplerin hızlı şekilde değerlendirilmesi için ilgili birimlerin koordinasyon içinde çalışacağını belirtti. Vatandaşların karşılaşabilecekleri olumsuz durumları belediyenin çağrı merkezine bildirebileceklerini hatırlattı.

GAZİANTEP'TE GECE SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLMASI BEKLENEN YOĞUN KAR YAĞIŞI ÖNCESİNDE...

GAZİANTEP'TE GECE SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLMASI BEKLENEN YOĞUN KAR YAĞIŞI ÖNCESİNDE ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ TÜM HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bitlis'te 'Örümcek Adam' Kostümlü Ayaz Salih Koç Mahsur Sürücüye Yardım Etti
2
Meteoroloji'den Yeni Yıl Uyarısı: Türkiye Geneli Soğuk ve Yağışlı Hava
3
Şemdinli-Yüksekova Şepetan Geçidi'nde Mahsur Kalan Araçlar Kurtarıldı
4
Şırnak'ta Yoğun Kar: 31 Aralık 2025 Çarşamba Okullar Tatil
5
Vali Uğur Turan Vize’de Muhtarlarla Toplandı: Talepler Çözüm Odaklı Ele Alındı
6
Kore Gazisi Ahmet Orhan Gülez, Aliağa’da Son Yolculuğuna Uğurlandı
7
Kıbrıs Gazisi Refik Şarlak, Korkuteli'de Askeri Törenle Uğurlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları