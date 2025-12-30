Yılmaz’dan Kar Yağışı Uyarısı: Şehitkamil 750 Personelle Teyakkuzda

Yılmaz’dan kar yağışı uyarısı: Şehitkamil teyakkuzda

Gaziantep'te gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yoğun kar yağışı öncesinde Şehitkamil Belediyesi tüm hazırlıklarını tamamladı. Meteoroloji uyarıları doğrultusunda hareket eden belediye ekipleri, olumsuzlukları önlemek amacıyla ilçe genelinde geniş kapsamlı bir çalışma planı uygulamaya koydu.

Hazırlıklar ve kritik noktalar

Şehitkamil Belediyesi Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler, Zabıta ve Destek Hizmetleri müdürlüklerine bağlı ekipler, ana arterler, bağlantı yolları, hastane çevreleri, okul güzergâhları ve kritik noktalarda gece boyunca sahada aktif görev yapacak. Kar yağışının ulaşımı aksatmaması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tuzlama ve küreme araçları önceden belirlenen noktalara konuşlandırıldı. Özellikle yüksek kesimler ve eğimli yollar için ek önlemler alındı, buzlanmaya karşı tuz stokları hazır hale getirildi.

Öncelik can güvenliği

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, gece saatlerinde beklenen kar yağışı öncesi yaptığı bilgilendirmede mevsimin ilk kar yağışını sorunsuz atlattıklarını söyledi. Yılmaz, "Toplamda 750 personel ve 120 araçla karla mücadele için akşam saatlerinden itibaren sahada olacağız. Her mahallede ekiplerimiz olacak. Hemşehrilerimizin can güvenliği her zamanki gibi önceliğimiz. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarımız gece boyunca aralıksız sürecek. Amacımız, günlük yaşamın aksamadan devam etmesini sağlamak" dedi.

Vatandaşlara çağrı

Başkan Yılmaz, vatandaşlara zorunlu olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkılmaması çağrısında bulundu. Yılmaz, toplu taşımanın tercih edilmesi ve yapılan uyarılara mutlaka uyulmasının önemine dikkat çekti: "Hem kendi güvenliğiniz hem de ekiplerimizin çalışmalarını daha sağlıklı yürütebilmesi adına mecbur kalınmadıkça özel araçlar kullanılmamalı."

İhbar ve koordinasyon

Yılmaz, kar yağışı süresince sahadan gelen ihbar ve taleplerin hızlı şekilde değerlendirilmesi için ilgili birimlerin koordinasyon içinde çalışacağını belirtti. Vatandaşların karşılaşabilecekleri olumsuz durumları belediyenin çağrı merkezine bildirebileceklerini hatırlattı.

