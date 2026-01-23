Elazığ'da Kar 20 Santimetreye Ulaştı — Araçlar Kar Altında

Elazığ'da kar etkisini artırdı: Parklar ve araçlar beyaza büründü

Elazığ'da dünden beri aralıksız devam eden kar yağışı sonucu kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Yoğun yağışın ardından park halindeki araçlar kar kütlelerinin altında neredeyse kayboldu.

Dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran yağış, kenti tamamen beyaza bürüdü. Gün boyu süren kar nedeniyle şehir merkezinde ulaşım kontrollü sağlanırken, vatandaşlar kar kalınlığını metreyle ölçtü.

Vatandaşın değerlendirmesi

Ahmet Muci şu ifadeleri kullandı: "Elazığ’ın yerlisiyim. Yaklaşık 20 yıldır böyle bir kar yağışı görülmemişti. Kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu. Dünden beri aralıksız yağan kar şehrimizi beyaza bürüdü. Biz de burada şehitlerimizin başında hem Fatiha’mızı okuduk hem de güzel bir kar gününü yaşadık. Kar berekettir. Bu görüntü, hem ülkemiz hem şehrimiz hem de barajlarımız için son derece güzel ve umut verici. Allah rahmetini zahmete çevirmesin diyelim. Aynı zamanda araçlar da, görüldüğü gibi her yer de kar altında. Soğuk bir hava var ama ortaya çıkan manzara insanın içini ısıtıyor. Bunlar gerçekten güzel görüntüler".

Yetkililer kar yağışının etkisini sürdürmesi halinde ek tedbirlerin alınabileceğini belirtirken, vatandaşlar tedbirli olmaya çağrıldı.

