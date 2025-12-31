Elazığ'da Kar Alarmı: Güney Çevre Yolu'nda Çok Sayıda Araç Yolda Kaldı

Elazığ'da kar yağışı ulaşımı aksattı

Güney Çevre Yolu'nda çok sayıda araç yolda kaldı

Elazığ'da sabah saatlerinde başlayan ve halen etkisini sürdüren kar yağışı, kentte ulaşımı olumsuz etkiledi. Şiddetini artıran kar nedeniyle Güney Çevre Yolu'ndan gelen çok sayıda tır, yolcu otobüsü ve otomobil yolda kaldı.

Olay anları, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde araçların ilerlemekte zorlandığı ve sürücülerin güçlük yaşadığı anlar yer aldı.

Kış koşullarının etkisini sürdürmesiyle yetkililerden ve karayolları ekiplerinden önlem çağrıları geldi. Sürücülere dikkatli olmaları ve mümkünse zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları uyarısı yapıldı.

Elazığ merkezinde devam eden kar yağışı ve yol koşullarıyla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

ELAZIĞ’DA SABAH SAATLERİNDE BAŞLAYAN VE ETKİSİNİ SÜRDÜREN KAR YAĞIŞINDAN DOLAYI, ÇOK SAYIDA TIR, YOLCU OTOBÜSÜ VE OTOMOBİL YOLDA KALDI