Elazığ'da Kar Tatili: Rehabilitasyon, Bakımevi ve Kurslara 1 Gün Ara

Valilikten yapılan duyuru ve uygulama detayları

Elazığ’da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle Elazığ Valiliği, bazı eğitim ve bakım kurumlarında eğitime ara verilmesi kararı aldı.

"Kar yağışının gece boyu ve yarın akşama kadar süreceği değerlendirildiğinden ilimiz merkezinde Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Müftülüğü’ne bağlı veya denetiminde olan kreşler, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, gündüz bakım evleri ve kurslarda Cuma günü eğitim ve öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Anne ve babası çalışan anaokulu ve kreşe devam eden çocukları bulunan personel ile engelli çocuğu bulunan personelden birinin, söz konusu tarihte idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personellerin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir. İlçelerde ise Kaymakamlar tarafından karar verilecektir"

