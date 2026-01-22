Elazığ'da Kar Tatili: Rehabilitasyon, Bakımevi ve Kurslara 1 Gün Ara

Elazığ'da yoğun kar yağışı nedeniyle kreşler, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile kurslarda Cuma günü 1 gün tatil ilan edildi.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 23:23
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 23:23
Valilikten yapılan duyuru ve uygulama detayları

Elazığ’da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle Elazığ Valiliği, bazı eğitim ve bakım kurumlarında eğitime ara verilmesi kararı aldı.

"Kar yağışının gece boyu ve yarın akşama kadar süreceği değerlendirildiğinden ilimiz merkezinde Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Müftülüğü’ne bağlı veya denetiminde olan kreşler, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, gündüz bakım evleri ve kurslarda Cuma günü eğitim ve öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Anne ve babası çalışan anaokulu ve kreşe devam eden çocukları bulunan personel ile engelli çocuğu bulunan personelden birinin, söz konusu tarihte idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personellerin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir. İlçelerde ise Kaymakamlar tarafından karar verilecektir"

Uygulamanın kapsamı: Kreşler, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, gündüz bakım evleri ve çeşitli kurslar Cuma günü eğitim ve öğretime bir gün ara verecek.

Personel düzenlemesi: Kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacak. Ayrıca anne ve babası çalışan ve anaokulu/kreşe devam eden çocuk sahibi personel ile engelli çocuğu bulunan personelden birinin aynı tarihte idari izinli sayılmasına karar verildi.

Hizmet sürekliliği: Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin izin durumu, hizmetin gereği doğrultusunda ilgili birimlerce değerlendirilecek. İlçelerdeki kararlar ise Kaymakamlar tarafından belirlenecek.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

