Mudurnu'da Takdir Getirene Vitamin Bedava

Mudurnu'da pazar esnafı, 2025-2026 eğitim yılının ilk döneminin sona ermesiyle takdir belgesi getiren öğrencilere mandalina, portakal ve muz hediye etti.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 12:06
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 12:07
Bolu’nun Mudurnu ilçesinde pazar esnafı, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle, takdir belgesi alan öğrencilere mandalina, portakal ve muz hediye etti.

Uzun yıllardır pazarcılık yapan Mehmet Karadayı, okulların ara tatile girmesiyle ilgi çeken bir uygulama başlattı. Tezgahına "Takdir getirene vitamin bedava" yazısını asan pazarcı, takdir belgesi getiren öğrencileri meyveyle karşıladı. Teşekkür belgesiyle gelen öğrencileri de geri çevirmeyerek onlara da meyve hediye etti.

Bizim amacımız, çocukları daha çok başarıya sevk etmek

"Sömestir tatili dolayısıyla Mudurnu’daki çocuklarımıza, ‘Takdir alana vitamin bedava’ kampanyası başlattım. Yani mandalina, portakal ve muzu iki hafta boyunca, çocuklarımız takdir belgelerini getirdiğinde kendilerine hediye ediyorum. Bizim amacımız, çocukları daha çok başarıya sevk etmek. İnşallah çocuklarımız ne kadar başarılı olursa, biz esnaf olarak çocuklarımıza o kadar yardımcı olmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

Mehmet Karadayı başlattığı uygulamayı iki hafta boyunca sürdürecek.

