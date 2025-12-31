Elazığ'da Kar: Vatandaşlar Yolda Kalan Araçları İterek Kurtardı

Elazığ'da yolda kalan araçlar el birliğiyle çıkarıldı

Elazığ’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok araç yolda kaldı. Mahsur kalan araçların imdadına çevredeki vatandaşlar ve diğer sürücüler yetişti; aralarında kadınlar da vardı.

Vatandaş dayanışması trafikte aksaklıkları önledi

Yolda kalan araçlar, bölgedeki vatandaşların ortak çalışmasıyla itilerek bulunduğu yerden çıkartıldı. Bu dayanışma sayesinde ulaşımın yeniden akışa geçmesi sağlandı.

Meteorolojiden uyarı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda şu ifadeler yer aldı: "Bölge genelinde kuvvetli (10-20 cm), yüksek kesimlerde ise yoğun (20 cm ve üzeri) kar yağışları beklendiğinden ulaşımda aksamalar, kuvvetli buzlanma, don olayı ile yüksek kesimlerde tipi ve eğimli yüksek bölgelerde çığ gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın ve ilgili birimlerin dikkatli ve tedbirli olması önem arz etmektedir".

