Elazığ'da Kar: Vatandaşlar Yolda Kalan Araçları İterek Kurtardı

Elazığ’da kar nedeniyle yolda kalan araçlar, vatandaşların el birliğiyle itmesi sonucu çıkarıldı; Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü kuvvetli kar uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 20:30
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 20:58
Elazığ'da yolda kalan araçlar el birliğiyle çıkarıldı

Elazığ’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok araç yolda kaldı. Mahsur kalan araçların imdadına çevredeki vatandaşlar ve diğer sürücüler yetişti; aralarında kadınlar da vardı.

Vatandaş dayanışması trafikte aksaklıkları önledi

Yolda kalan araçlar, bölgedeki vatandaşların ortak çalışmasıyla itilerek bulunduğu yerden çıkartıldı. Bu dayanışma sayesinde ulaşımın yeniden akışa geçmesi sağlandı.

Meteorolojiden uyarı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda şu ifadeler yer aldı: "Bölge genelinde kuvvetli (10-20 cm), yüksek kesimlerde ise yoğun (20 cm ve üzeri) kar yağışları beklendiğinden ulaşımda aksamalar, kuvvetli buzlanma, don olayı ile yüksek kesimlerde tipi ve eğimli yüksek bölgelerde çığ gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın ve ilgili birimlerin dikkatli ve tedbirli olması önem arz etmektedir".

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

