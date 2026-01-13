Elazığ'da Kar ve Fırtına: Bahçelere Köyündeki Marketin Çatısı Çöktü

Elazığ'ın Maden ilçesi Bahçelere köyünde kar ve fırtına, köyün tek marketinin çatısının çökmesine neden oldu; iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 12:57
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 12:57
Elazığ'da kar ve fırtına Bahçelere köyünde marketin çatısını çökertti

Olayın ayrıntıları

Elazığ’ın Maden ilçesine bağlı Bahçelere köyünde gece etkili olan şiddetli fırtına ve kuvvetli rüzgar, büyük hasara yol açtı. Karla birlikte etkisini artıran fırtına sonucu köyün tek marketinin çatısı çöktü.

Çatının çökmesiyle markette bulunan çok sayıda ürün enkaz altında kalırken, iş yeri kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Market sahibinin talebi

Market sahibi Selahattin Baş, yaşanan hasar nedeniyle yetkililerden yardım beklediğini ifade etti.

