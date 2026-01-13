Elazığ'da Kar ve Fırtına: Bahçelere Köyündeki Marketin Çatısı Çöktü

Elazığ'ın Maden ilçesi Bahçelere köyünde kar ve fırtına, köyün tek marketinin çatısının çökmesine neden oldu; iş yeri kullanılamaz hale geldi.