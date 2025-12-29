Elazığ'da Karla Mücadele: 15 Greyder, 6 Solüsyon, 7 Tuzlama Araçla Sahada

Elazığ'da kar yağışı sonrası belediye ekipleri sahada

Elazığ’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, günün ilk ışıklarıyla kent genelinde ve özellikle yüksek kesimlerde etkisini artırdı. Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle don ve buzlanma riski oluştu.

Karla mücadelede yoğun seferberlik

Olumsuz hava şartlarına karşı teyakkuzda bekleyen Elazığ Belediyesi karla mücadele ekipleri, yağışın başlamasıyla sahaya inerek anında müdahalede bulundu. Ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalar hızla başlatıldı.

Çalışmalarda 15 greyder, 6 solüsyon aracı ve 7 tuzlama aracı görev alırken, ekipler başta ana arterler olmak üzere hastane yolları, okul çevreleri, bağlantı yolları ve yoğun kullanılan güzergahlarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Elazığ Belediyesi yetkilileri, karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirterek, sürücüleri ve vatandaşları don ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

ELAZIĞ’DA SABAH SAATLERİNDE BAŞLAYAN KAR YAĞIŞI SONRASI BELEDİYE EKİPLERİ SAHAYA İNDİ. 15 GREYDER, 6 SOLÜSYON VE 7 TUZLAMA ARACIYLA KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR