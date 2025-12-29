DOLAR
Elazığ'da Karla Mücadele: 15 Greyder, 6 Solüsyon, 7 Tuzlama Araçla Sahada

Elazığ'da başlayan kar yağışı sonrası belediye, 15 greyder, 6 solüsyon ve 7 tuzlama aracıyla ana arterler ve kritik güzergahlarda karla mücadele yürütüyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 10:16
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 10:44
Elazığ'da kar yağışı sonrası belediye ekipleri sahada

Elazığ’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, günün ilk ışıklarıyla kent genelinde ve özellikle yüksek kesimlerde etkisini artırdı. Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle don ve buzlanma riski oluştu.

Karla mücadelede yoğun seferberlik

Olumsuz hava şartlarına karşı teyakkuzda bekleyen Elazığ Belediyesi karla mücadele ekipleri, yağışın başlamasıyla sahaya inerek anında müdahalede bulundu. Ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalar hızla başlatıldı.

Çalışmalarda 15 greyder, 6 solüsyon aracı ve 7 tuzlama aracı görev alırken, ekipler başta ana arterler olmak üzere hastane yolları, okul çevreleri, bağlantı yolları ve yoğun kullanılan güzergahlarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Elazığ Belediyesi yetkilileri, karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirterek, sürücüleri ve vatandaşları don ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

