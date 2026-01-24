Elazığ'da Karla Mücadele: 259 Köy Yolunda Çalışmalar Sürüyor

İl Özel İdaresi 90 araç ve 120 personelle kapalı yolları açıyor

Meteorolojinin uyarısının ardından Elazığ'da etkili olan kar yağışı, birçok noktanın yanı sıra yüzlerce köy yolunun da ulaşıma kapanmasına yol açtı.

İl Özel İdaresi, 90 araç ve 120 personel ile kapalı yolların açılması için çalışma başlattı. Yapılan müdahaleler neticesinde birçok köy yolu yeniden ulaşıma açılırken, 259 köy yolunda çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Çalışmaların devam ettiği alanlarda ekipler, ulaşımın güvenli şekilde sağlanması için aralıksız çalışıyor.

ELAZIĞ’DA 259 KÖY YOLUNDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR