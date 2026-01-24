Elazığ'da Karla Mücadele: 259 Köy Yolunda Çalışmalar Sürüyor

Elazığ'da etkili kar yağışı sonrası 259 köy yolunda ulaşıma açma çalışmaları sürüyor; İl Özel İdaresi 90 araç ve 120 personelle müdahalede bulunuyor.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 10:01
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 10:01
Elazığ'da Karla Mücadele: 259 Köy Yolunda Çalışmalar Sürüyor

Elazığ'da Karla Mücadele: 259 Köy Yolunda Çalışmalar Sürüyor

İl Özel İdaresi 90 araç ve 120 personelle kapalı yolları açıyor

Meteorolojinin uyarısının ardından Elazığ'da etkili olan kar yağışı, birçok noktanın yanı sıra yüzlerce köy yolunun da ulaşıma kapanmasına yol açtı.

İl Özel İdaresi, 90 araç ve 120 personel ile kapalı yolların açılması için çalışma başlattı. Yapılan müdahaleler neticesinde birçok köy yolu yeniden ulaşıma açılırken, 259 köy yolunda çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Çalışmaların devam ettiği alanlarda ekipler, ulaşımın güvenli şekilde sağlanması için aralıksız çalışıyor.

ELAZIĞ’DA 259 KÖY YOLUNDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

ELAZIĞ’DA 259 KÖY YOLUNDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yüksekova-Ankara Uçuşları İptal: Selahaddin Eyyubi Havalimanı’nda Yoğun Sis
2
Eskişehir'de huzurevi konseri sürüyor: 'Huzur Evine Gidelim, Gönüllere Girelim' 2. etkinlik
3
Başkale'de Yaban Domuzları Sürü Halinde Yerleşimlere İndi
4
Gaziantep'te Vali Çeber: "Trafiğe kapalı yolumuz yok" — TAG Otoyolu yeniden açıldı
5
Batman Gercüş'te 35 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı, Mahsur Ziyaretçiler Kurtarıldı
6
TEI’den anlamlı kutlama: 41’inci yılda Eskişehir Şehir Hastanesi’nde yeni annelerle
7
Eskişehir'in Bağımlılıkla Mücadelesi Avrupa'da: Zagreb Buluşması

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları