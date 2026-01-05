DOLAR
Elazığ'da Karla Mücadele: 3 Köy Yolunda Çalışma Sürüyor

Elazığ İl Özel İdaresi ekipleri, 90 araç ve 120 personelle karla mücadeleye aralıksız devam ediyor; yüzlerce yol açılırken 3 köy yolunda çalışmalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 12:16
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 12:16
Elazığ genelinde karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, kapanan yolları açmak için yoğun mesai yürütüyor.

Ekip Sayısı ve Durum

Çalışmalar 90 araç ve 120 personel ile yürütülüyor. Ekiplerin müdahalesiyle yüzlerce yol ulaşıma açılırken, 3 köy yolunda ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, karla mücadele çalışmalarının il genelinde planlı ve aralıksız şekilde devam ettiğini belirtti.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

