Elazığ'da Karla Mücadele: 3 Köy Yolunda Çalışma Sürüyor

Elazığ genelinde karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, kapanan yolları açmak için yoğun mesai yürütüyor.

Ekip Sayısı ve Durum

Çalışmalar 90 araç ve 120 personel ile yürütülüyor. Ekiplerin müdahalesiyle yüzlerce yol ulaşıma açılırken, 3 köy yolunda ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, karla mücadele çalışmalarının il genelinde planlı ve aralıksız şekilde devam ettiğini belirtti.

