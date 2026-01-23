Elazığ'da Karla Mücadele: 384 Köy Yolunda Çalışma, 149 Yol Açıldı

Elazığ'da karla mücadele sürüyor: 149 köy yolu ulaşıma açıldı

Meteoroloji uyarısı sonrası yoğun kar, yüzlerce köy yolunu etkiledi

Elazığ'da etkili olan kar yağışı sonrası birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Gün içinde yürütülen yoğun çalışmalarla önemli bir kısmı yeniden trafiğe kazandırıldı.

İl Özel İdaresi tarafından görevlendirilen ekipler, 90 araç ve 120 personel ile kapalı yolların açılması için seferber oldu.

Süren çalışmaların ardından 149 köy yolu ulaşıma açılırken, halen 384 köy yolunda çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Vatandaşlara ve sürücülere meteorolojinin uyarılarına dikkat etmeleri, ulaşımda güçlük yaşanan bölgelere yönelik duyuruları takip etmeleri yönünde çağrı yapıldı.

