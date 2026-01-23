Elazığ'da Karla Mücadele: 384 Köy Yolunda Çalışma, 149 Yol Açıldı

Elazığ'da yoğun kar nedeniyle kapanan köy yollarının açılması için 90 araç ve 120 personelle yürütülen çalışmada 149 yol ulaşıma açıldı, 384'ünde çalışmalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 16:48
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 16:48
Elazığ'da Karla Mücadele: 384 Köy Yolunda Çalışma, 149 Yol Açıldı

Elazığ'da karla mücadele sürüyor: 149 köy yolu ulaşıma açıldı

Meteoroloji uyarısı sonrası yoğun kar, yüzlerce köy yolunu etkiledi

Elazığ'da etkili olan kar yağışı sonrası birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Gün içinde yürütülen yoğun çalışmalarla önemli bir kısmı yeniden trafiğe kazandırıldı.

İl Özel İdaresi tarafından görevlendirilen ekipler, 90 araç ve 120 personel ile kapalı yolların açılması için seferber oldu.

Süren çalışmaların ardından 149 köy yolu ulaşıma açılırken, halen 384 köy yolunda çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Vatandaşlara ve sürücülere meteorolojinin uyarılarına dikkat etmeleri, ulaşımda güçlük yaşanan bölgelere yönelik duyuruları takip etmeleri yönünde çağrı yapıldı.

ELAZIĞ’DA DÜN BAŞLAYAN VE ETKİSİNİ SÜRDÜREN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KENT GENELİNDE YÜZLERCE KÖY YOLU...

ELAZIĞ’DA DÜN BAŞLAYAN VE ETKİSİNİ SÜRDÜREN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KENT GENELİNDE YÜZLERCE KÖY YOLU KAPANIRKEN, GÜN İÇERİSİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR İLE 149 KÖY YOLU ULAŞIMA AÇILDI. 384 KÖY YOLUNDA İSE ÇALIŞMALARIN SÜRDÜĞÜ BİLDİRİLDİ

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yüksekova’da Karla Mücadele: İş Makinelerini Aşan Kar Tünelleri
2
Vali Yılmaz'dan Gürhan Albayrak'a Başsağlığı — Alaattin Öztürk'ün Cenaze Töreni
3
Antalya Konyaaltı'nda 2 Metrelik Dalgalar: Vatandaş Dalga Arasında Şınav Çekti
4
Yüksekova'da Kar ve Sis Uçak Seferlerini Durdurdu
5
Batman'da Kar Altındaki Yaban Hayatına Yem Desteği
6
Bakan Tekin'den Kütahya'da Başörtüsü ve İBB Kreşleri Açıklaması
7
Batman’da Yoğun Kar: Kardan Adamlar Kentin Simgesi Oldu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları