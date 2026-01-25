Elazığ'da Karla Mücadele: 67 Köy Yolunun Açılması İçin Çalışmalar Sürüyor

Elazığ'da yoğun kar sonrası kapanan 67 köy yolunun açılması için Elazığ İl Özel İdaresi ekipleri, 90 araç ve 120 personelle aralıksız çalışıyor.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 10:07
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 10:07
Elazığ'da Karla Mücadele: 67 Köy Yolunun Açılması İçin Çalışmalar Sürüyor

Elazığ'da Karla Mücadele: 67 Köy Yolunun Açılması İçin Çalışmalar Sürüyor

Kapanan yolların ulaşıma açılması için yoğun mesai

Elazığ'da etkili olan kar yağışı sonrasında kapanan 67 köy yolunda çalışmalar devam ediyor.

Yoğun kar nedeniyle daha önce yüzlerce köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışının başladığı günden bu yana Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, kapalı yolların açılması için aralıksız görev yapıyor.

Çalışmalarda 90 araç ve 120 personel görev alıyor. Ekipler, ulaşımın normale dönmesi için bölgede yoğun bir şekilde müdahalelerini sürdürüyor.

Elazığ’da 67 köy yolunda çalışmalar sürüyor

Elazığ’da 67 köy yolunda çalışmalar sürüyor

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Buzlanma ve Don Uyarısı — Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden Sis ve Çığ Dikkati
2
Kış Tatilinde Alternatif: Uludağ Yerine Işık Dağı'nın Karagölü
3
Elazığ'da Karla Mücadele: 67 Köy Yolunun Açılması Sürüyor
4
Palandöken'de Yarıyıl Tatiliyle Kayak Coşkusu
5
Eskişehir'de Pazar Sabahı Yoğun Sis: Tramvaylar Beyaz Tüle Büründü
6
Erzurum'da 1700 Rakımda Sakallı Akbaba Dronla Görüntülendi
7
Sivas'ta Kar 2 Metreyi Aştı: Hayvancılar Zorlanıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları