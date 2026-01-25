Elazığ'da Karla Mücadele: 67 Köy Yolunun Açılması İçin Çalışmalar Sürüyor

Kapanan yolların ulaşıma açılması için yoğun mesai

Elazığ'da etkili olan kar yağışı sonrasında kapanan 67 köy yolunda çalışmalar devam ediyor.

Yoğun kar nedeniyle daha önce yüzlerce köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışının başladığı günden bu yana Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, kapalı yolların açılması için aralıksız görev yapıyor.

Çalışmalarda 90 araç ve 120 personel görev alıyor. Ekipler, ulaşımın normale dönmesi için bölgede yoğun bir şekilde müdahalelerini sürdürüyor.

Elazığ’da 67 köy yolunda çalışmalar sürüyor