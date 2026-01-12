Elazığ'da Karla Mücadele: 93 Köy Yolu Kapalı

Yoğun kar yağışı yüksek kesimlerde etkili

Meteorolojinin uyarısı kapsamında Elazığ'da kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor. Kar yağışı ve tipi nedeniyle 93 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, 120 personel ve 90 araç ile karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, kapanan yolların açılması için yoğun mesai harcıyor.

Öte yandan bazı bölgelerde tipinin etkili olduğu ve açılan yolların kısa süre içerisinde yeniden kapandığı aktarıldı.

ELAZIĞ’DA KARLA MÜCADELE KAPSAMINDA 93 KÖY YOLUNDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR