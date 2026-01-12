Elazığ'da Karla Mücadele: 93 Köy Yolu Kapalı

Elazığ'da kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde 93 köy yolu ulaşıma kapandı; İl Özel İdaresi 120 personel ve 90 araçla çalışıyor. Bazı yollar tipiyle yeniden kapanıyor.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 09:16
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 09:16
Elazığ'da Karla Mücadele: 93 Köy Yolu Kapalı

Elazığ'da Karla Mücadele: 93 Köy Yolu Kapalı

Yoğun kar yağışı yüksek kesimlerde etkili

Meteorolojinin uyarısı kapsamında Elazığ'da kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor. Kar yağışı ve tipi nedeniyle 93 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, 120 personel ve 90 araç ile karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, kapanan yolların açılması için yoğun mesai harcıyor.

Öte yandan bazı bölgelerde tipinin etkili olduğu ve açılan yolların kısa süre içerisinde yeniden kapandığı aktarıldı.

ELAZIĞ’DA KARLA MÜCADELE KAPSAMINDA 93 KÖY YOLUNDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

ELAZIĞ’DA KARLA MÜCADELE KAPSAMINDA 93 KÖY YOLUNDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırklareli'de Taşımalı Eğitime 1 Gün Ara (12 Ocak 2026)
2
Tunceli'de 125 Köy Yolu Kar Nedeniyle Ulaşıma Kapandı
3
Kastamonu’da Yüksek Kesimlerde Kar Yağışı Etkili
4
Muğla Menteşe'de Yoğun Sis: Ulaşımda Aksamalar
5
Yeşilay'dan Beytüşşebap'ta Öğrencilere Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi
6
Burhaniye'de Güvercinlere İmece: Cumhuriyet Meydanı'nda 500'ü Aşan Aile
7
Bilecik’te E-Atıklar Akülü Tekerlekli Sandalyeye Dönüşüyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları