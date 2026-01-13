Elazığ'da Keban ve Sivrice'te Taşımalı Eğitime 1 Gün Ara — Kar ve Buzlanma

Elazığ'ın Keban ve Sivrice ilçelerinde kar ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime çarşamba günü 1 gün süreyle ara verildi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 23:00
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 23:00
Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle çarşamba günü uygulanacak karar

Elazığ’da dün başlayan ve bazı bölgelerde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Keban ve Sivrice ilçelerinde taşımalı eğitime çarşamba günü bir gün ara verildi.

Sivrice Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Sivrice ilçemizde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, taşımalı eğitim kapsamındaki servis güzergahlarından gelen öğrencilerimiz için eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

Keban Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise, "İlçemizde olumsuz hava şartlarını ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

