Elazığ'da Murat Nehri'nde 52 kilogramlık dev turna yakalandı

Elazığ'da amatör balıkçılar Murat Nehri'nde 52 kilogramlık dev turna yakaladı; balık işletmesine getirildi, etinin kilosu 500 liradan satışa sunuldu.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 14:47
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 14:55
Elazığ’da amatör balıkçılar, Murat Nehri’nde 52 kilogram ağırlığında dev bir turna balığı yakaladı.

Balık işletmesine getirildi, et kilosu satışta

Yakaladığı dev turnayı kıyıya çıkaran balıkçılar, balığı bir balık işletmesine getirerek satışa sundu. Balığın eti kilosu 500 liradan alıcılarını bekliyor.

İbrahim Bal şu ifadeleri kullandı: "1 saat önce arkadaşlar Murat Nehri’nden getirdiler. 52 kilogram ağırlığında. Bunu et olarak doğrayıp satacağız. Etinin kilosu 500 liradan olacak. Ben 40 senedir bu işi yapıyorum daha önce böyle güzel balık görmedim. Bunu kestikten sonra doğrayıp et halinde satacağız. Etin kilosu 500 lira, vatandaş da ona göre alır" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

