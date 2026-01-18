Elazığ'da Murat Nehri'nde 52 kilogramlık dev turna yakalandı

Elazığ’da amatör balıkçılar, Murat Nehri’nde 52 kilogram ağırlığında dev bir turna balığı yakaladı.

Balık işletmesine getirildi, et kilosu satışta

Yakaladığı dev turnayı kıyıya çıkaran balıkçılar, balığı bir balık işletmesine getirerek satışa sundu. Balığın eti kilosu 500 liradan alıcılarını bekliyor.

İbrahim Bal şu ifadeleri kullandı: "1 saat önce arkadaşlar Murat Nehri’nden getirdiler. 52 kilogram ağırlığında. Bunu et olarak doğrayıp satacağız. Etinin kilosu 500 liradan olacak. Ben 40 senedir bu işi yapıyorum daha önce böyle güzel balık görmedim. Bunu kestikten sonra doğrayıp et halinde satacağız. Etin kilosu 500 lira, vatandaş da ona göre alır" dedi.

