Elazığ'da Vaşak Ailesi Karla Kaplı Arazide Fotoğraflandı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesi Beydere köyünde IUCN kırmızı listesindeki vaşak ailesi, karla kaplı arazide cep telefonu kamerasıyla fotoğraflandı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 22:26
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 22:26
Elazığ'da Vaşak Ailesi Karla Kaplı Arazide Fotoğraflandı

Elazığ'da Vaşak Ailesi Karla Kaplı Arazide Fotoğraflandı

Beydere köyünde nadir anlar kaydedildi

Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Beydere köyü yakınlarında, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan bir vaşak ailesi karla kaplı arazide fotoğraflandı.

Nesli tehlike altında olan vaşaklar, yiyecek ararken bölgedeki kar örtüsünde ilerlerken cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntüler, türün kırsal alanlara yaklaştığı nadir anlardan birini ortaya koydu.

Yetkililer, bölgedeki yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan vaşak ailesinin köy kırsalına kadar indiğini, bir süre kar üzerinde ilerledikten sonra gözden kaybolduğunu bildirdi.

VAŞAK AİLESİ FOTOĞRAFLANDI

VAŞAK AİLESİ FOTOĞRAFLANDI

VAŞAK AİLESİ FOTOĞRAFLANDI

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ'da Vaşak Ailesi Karla Kaplı Arazide Fotoğraflandı
2
Yüksekova'da Beyaz Esaret: Kar Tipisi Araçları Yolda Bıraktı
3
Hazar Baba'da Donan Bayrak: ELDAK'ın Kış Zirvesi Görüntülendi
4
Manisa'da Alkollü Mekanlara Tepki: Düşünce Rotası Derneği'nden Ruhsat Uyarısı
5
Muş'ta Çatı Temizliği: İşçiler Metrelerce Yüksekte Karla Mücadele Ediyor
6
Abalı Kayak Merkezi'nde Yarıyıl Tatili Coşkusu: Çocuklar Pistleri Doldurdu
7
Tokat’ta Yoğun Kar: Kent Meydanı Masalsı Görüntülere Büründü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları