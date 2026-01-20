Elazığ'da Vaşak Ailesi Karla Kaplı Arazide Fotoğraflandı
Beydere köyünde nadir anlar kaydedildi
Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Beydere köyü yakınlarında, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan bir vaşak ailesi karla kaplı arazide fotoğraflandı.
Nesli tehlike altında olan vaşaklar, yiyecek ararken bölgedeki kar örtüsünde ilerlerken cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntüler, türün kırsal alanlara yaklaştığı nadir anlardan birini ortaya koydu.
Yetkililer, bölgedeki yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan vaşak ailesinin köy kırsalına kadar indiğini, bir süre kar üzerinde ilerledikten sonra gözden kaybolduğunu bildirdi.
