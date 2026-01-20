Pervari ve Şirvan’da karla mücadele ekipleri 3 hastayı 112’ye ulaştırdı

Siirt'in Pervari ve Şirvan ilçelerinde karla mücadele ekipleri kapanan yolları açarak üç hastayı 112 Acil Servis ekiplerine güvenli şekilde ulaştırdı; hepsi iyi durumda.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 21:53
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 21:53
Pervari ve Şirvan’da karla mücadele ekipleri 3 hastayı 112’ye ulaştırdı

Pervari ve Şirvan’da karla mücadele ekipleri 3 hastayı 112’ye ulaştırdı

Siirt’in Pervari ve Şirvan ilçelerinde rahatsızlanan vatandaşlar, İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin yoğun çalışmaları sayesinde 112 Acil Servis ekiplerine güvenli şekilde ulaştırıldı.

Şirvan’da iki hastaya zamanında müdahale

Şirvan ilçesine bağlı Soğanlı köyünde ikamet eden 22 yaşındaki İpek E., baş ağrısı ve kusma şikayeti üzerine yardım talebinde bulundu. Yalkaya köyünde ise kaygan zeminde yürürken düşerek yaralanan 78 yaşındaki Mehmet S. için ekipler harekete geçti.

Karla mücadele ekipleri, kapanan köy yollarını ulaşıma açarak her iki hastayı da 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti.

Pervari’de zorlu ulaşımda doğum vakası

Pervari ilçesine bağlı Doğan köyünde aniden doğum sancıları başlayan 23 yaşındaki Burcan B. için ekipler yoğun bir çalışma yürüttü. Ulaşımın zor olduğu bölgede, yaklaşık 5 saat süren mücadele sonucunda Burcan B., 112 Acil Servis ekiplerine güvenli şekilde ulaştırıldı.

Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda üç hastanın da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SİİRT’İN PERVARİ VE ŞİRVAN İLÇELERİNDE RAHATSIZLANAN VATANDAŞLAR, İL ÖZEL İDARESİ KARLA MÜCADELE...

SİİRT’İN PERVARİ VE ŞİRVAN İLÇELERİNDE RAHATSIZLANAN VATANDAŞLAR, İL ÖZEL İDARESİ KARLA MÜCADELE EKİPLERİNİN YOĞUN ÇALIŞMALARI SAYESİNDE 112 ACİL SERVİS EKİPLERİNE GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE ULAŞTIRILDI.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ'da Vaşak Ailesi Karla Kaplı Arazide Fotoğraflandı
2
Yüksekova'da Beyaz Esaret: Kar Tipisi Araçları Yolda Bıraktı
3
Hazar Baba'da Donan Bayrak: ELDAK'ın Kış Zirvesi Görüntülendi
4
Manisa'da Alkollü Mekanlara Tepki: Düşünce Rotası Derneği'nden Ruhsat Uyarısı
5
Muş'ta Çatı Temizliği: İşçiler Metrelerce Yüksekte Karla Mücadele Ediyor
6
Abalı Kayak Merkezi'nde Yarıyıl Tatili Coşkusu: Çocuklar Pistleri Doldurdu
7
Tokat’ta Yoğun Kar: Kent Meydanı Masalsı Görüntülere Büründü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları