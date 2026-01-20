Pervari ve Şirvan’da karla mücadele ekipleri 3 hastayı 112’ye ulaştırdı

Siirt’in Pervari ve Şirvan ilçelerinde rahatsızlanan vatandaşlar, İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin yoğun çalışmaları sayesinde 112 Acil Servis ekiplerine güvenli şekilde ulaştırıldı.

Şirvan’da iki hastaya zamanında müdahale

Şirvan ilçesine bağlı Soğanlı köyünde ikamet eden 22 yaşındaki İpek E., baş ağrısı ve kusma şikayeti üzerine yardım talebinde bulundu. Yalkaya köyünde ise kaygan zeminde yürürken düşerek yaralanan 78 yaşındaki Mehmet S. için ekipler harekete geçti.

Karla mücadele ekipleri, kapanan köy yollarını ulaşıma açarak her iki hastayı da 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti.

Pervari’de zorlu ulaşımda doğum vakası

Pervari ilçesine bağlı Doğan köyünde aniden doğum sancıları başlayan 23 yaşındaki Burcan B. için ekipler yoğun bir çalışma yürüttü. Ulaşımın zor olduğu bölgede, yaklaşık 5 saat süren mücadele sonucunda Burcan B., 112 Acil Servis ekiplerine güvenli şekilde ulaştırıldı.

Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda üç hastanın da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

