Elazığ'da Yoğun Sis: Görüş 10 Metreye Kadar Düştü

Elazığ'ın yüksek kesimlerinde sis etkili; görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü, Meteoroloji sürücüleri uyardı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 12:36
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 12:36
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü uyarıyor

Elazığ’ın yüksek kesimlerinde sis etkili olurken, görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün uyarı yaptığı kentte, özellikle yüksek kesimlerde etkili olan sis nedeniyle sürücüler yavaş ve kontrollü seyretmek zorunda kalıyor.

Müdürlüğün açıklaması şöyle: "Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin edilmektedir".

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

