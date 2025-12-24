Elazığ'da Yoğun Sis: Görüş 10 Metreye Kadar Düştü

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü uyarıyor

Elazığ’ın yüksek kesimlerinde sis etkili olurken, görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün uyarı yaptığı kentte, özellikle yüksek kesimlerde etkili olan sis nedeniyle sürücüler yavaş ve kontrollü seyretmek zorunda kalıyor.

Müdürlüğün açıklaması şöyle: "Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin edilmektedir".

ELAZIĞ’IN YÜKSEK KESİMLERİNDE SİS ETKİLİ OLURKEN, GÖRÜŞ MESAFESİ YER YER 10 METREYE KADAR DÜŞTÜ