Elazığ'ta Kar Yağışı Arıcılara Umut Verdi: Koloni Kayıpları Azaldı

Elazığ'da bir aydır süren kar yağışı ve dengeli sıcaklıklar arı kolonilerinde stres, koloni kaybı ve hastalıkları azalttı; arıcılar sezondan umutlu.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 10:45
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 10:45
Elazığ’da yaklaşık 1 aydır süren yoğun kar yağışı ve dengede seyreden sıcaklıklar, arı kolonilerini stresten uzak tutarak koloni kayıplarını ve arı hastalıklarını minimuma indirdi. Arılar kışı sağlıklı ve stressiz geçirirken, arıcılar sezona umutla bakıyor.

Elazığ Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kimyager Fırat Canbay, arıların büyük kayıplar yaşamadan bahara çıkacağını belirterek sezonun arıcılık açısından oldukça verimli ve umut verici olacağını söyledi.

Elazığ ve çevresi bu yıl son yılların en iyi kar yağışını aldı. Yaklaşık 1 ay boyunca aralıklarla devam eden kar, iklimi mevsim normallerine yaklaştırdı; böylece arılar gereksiz uçuşlar yapmayıp enerji tasarrufu sağladı ve salkım düzenleri bozulmadı.

"Hava sıcaklığının stabil seyretmesi, arıların bu salkım düzenini bozmadan kışı geçirmesini sağlar"

"Kış sezonunda olumlu koşulların oluşması arıcılık açısından büyük önem taşır. Bunun en temel nedenlerinden biri, kış aylarında nektar ve polen akışının olmamasıdır. Bu dönemde arıların salkım halinde kalması gerekir. Hava sıcaklığının stabil seyretmesi, arıların bu salkım düzenini bozmadan kışı geçirmesini sağlar. Bu durum, arıların enerji kaybını önler ve yaşam döngüsünün sağlıklı bir şekilde devam etmesi açısından son derece kıymetlidir. Son yıllarda bölgemizde kış koşulları yeterince elverişli olmadığından arıcılarda ciddi kış kayıpları yaşanıyordu" dedi.

"Bu yıl arılar stresten uzak bir kış dönemi geçiriyor"

"Bu yıl ise kış şartlarının arıcılık açısından oldukça olumlu seyrettiğini görüyoruz. Son 20 gündür bölgemizin iyi derecede kar alması, sıcaklıkların daha dengeli kalmasına katkı sağladı. Bu sayede arılar olumsuz uçuşlar yapmadan kışı sakin bir şekilde geçiriyor. Bunun bahar dönemine olumlu yansımaları olacağına inanıyoruz. Arılar büyük kayıplar yaşamadan bahara çıkacak, koloni kayıpları ve arı hastalıkları asgari seviyede kalacaktır. Bölgemizin karasal iklime sahip olması aslında bu döngü için uygundur ancak son yıllarda bu düzen bozulmuştu. Bu yıl ise arılar stresten uzak bir kış dönemi geçiriyor. Kış kayıplarının önceki yıllarda yüzde yirmi beşlere kadar çıktığı düşünülürse, bu sezonun arıcılık açısından oldukça verimli ve umut verici olacağını söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.

