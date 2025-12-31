DOLAR
Elazığ Yılın Son Gününde Beyaza Büründü

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası Elazığ'da yılın son gününde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 10:38
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 10:38
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü uyarısı sonrası sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün uyarısını yaptığı kar yağışı, sabah saatlerinde kent genelinde etkili oldu. Yılın son gününde başlayan yağış kenti beyaza bürüyerek kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Kar yağışıyla birlikte soğuk hava da hissettirilirken, şehir merkezinde ve çevre mahallelerde beyaz örtü her yeri sardı. Görüntüler vatandaşların fotoğraf ve paylaşımlarına yansıdı.

Vatandaşlar kar yağışını memnuniyetle karşıladıklarını belirtirken, bazı kişiler zorlandıklarını ve araçlarını yerinden çıkaramadıklarını dile getirdi. Yetkililerin uyarılarına atıfta bulunarak toplu taşıma kullanımının önemine vurgu yapıldı.

"Bu karla birlikte gerçekten zorluklar yaşadık, araçları yerinden çıkaramadık. Buradan vatandaşlara da duyurmuş olalım, bu tür durumlarda mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını kullansınlar. Ayrıca birçok kişinin eldivensiz ve hazırlıksız yakalandığını gördük. Temennimiz, yeni yılla birlikte yağan bu güzel karın, tüm kötülükleri ve olumsuzlukları beyaz örtüsüyle kapatması ve her şeyin temizlenmiş, güzelleşmiş olmasıdır"

