Elbistan’da Kış Lastiği Denetimleri: İhlale 5 bin 856 TL Ceza

Elbistan’da şehirlerarası taşımacılık yapan ticari araçlarda kış lastiği denetimleri başladı; ihlalde 2918 sayılı Kanun gereği 5 bin 856 TL ceza uygulanacak.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 15:27
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 15:27
Elbistan’da Kış Lastiği Denetimleri: İhlale 5 bin 856 TL Ceza

Elbistan’da kış lastiği denetimleri başladı

Elbistan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği yürütüyor

Alınan bilgiye göre, Elbistan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri tarafından Elbistan-Göksun ve Malatya yolu üzerinde şehirlerarası yolcu ve yük taşımacılığı yapan ticari araçlara yönelik kış lastiği denetimleri yapılmaya başlandı.

Denetimlerde, kış lastiği zorunluluğu bulunan araçlarda kış lastiği takılmaması halinde 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 65/A maddesi gereğince 5 bin 856 TL idari para cezası uygulanacağı ve ayrıca bu araçların karayollarını kullanmalarına izin verilmeyeceği ifade edildi.

Yetkililer, şehirlerarası karayollarında yolcu ve yük taşımalarında kullanılan taşıtlarda kış lastiği kullanma zorunluluğunun önceki ay başlatıldığını hatırlattı.

