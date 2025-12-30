Şırnak'ta Kar Alarmı: Beytüşşebap'ta Araçlar Kar Altında

Üç gündür aralıksız süren yağış yaşamı felç etti

Şırnak’ta 3 gündür aralıksız devam eden yağışın ardından kar kalınlığı bir metreyi aştı. Kentin bazı ilçelerinde örtü, özellikle yüksek kesimlerde önemli boyutlara ulaştı.

Beytüşşebap ilçesinde park halindeki araçlar tamamen kara gömüldü. Yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığı 2 metreyi geçti, ilçe merkez ve köylerde kar örtüsü 1 metreye ulaştı. Cadde ve sokaklarda kalan araçlar kar içinde kaybolurken, ekipler yolları temizlemekte güçlük çekti.

Evlerin damlarında buz sarkıtları oluştu. İlçede hava sıcaklığı eksi 10 dereceye kadar düştü ve yaşam, birçok noktada durma noktasına geldi.

