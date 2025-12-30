DOLAR
Şırnak'ta Kar Alarmı: Beytüşşebap'ta Araçlar Kar Altında

Şırnak'ta 3 gündür süren kar yağışıyla kar kalınlığı ilçe merkezinde 1 metreyi, yüksek kesimlerde 2 metreyi aştı; araçlar kar altında kaldı, hayat durdu.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 09:10
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 10:05
Üç gündür aralıksız süren yağış yaşamı felç etti

Şırnak’ta 3 gündür aralıksız devam eden yağışın ardından kar kalınlığı bir metreyi aştı. Kentin bazı ilçelerinde örtü, özellikle yüksek kesimlerde önemli boyutlara ulaştı.

Beytüşşebap ilçesinde park halindeki araçlar tamamen kara gömüldü. Yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığı 2 metreyi geçti, ilçe merkez ve köylerde kar örtüsü 1 metreye ulaştı. Cadde ve sokaklarda kalan araçlar kar içinde kaybolurken, ekipler yolları temizlemekte güçlük çekti.

Evlerin damlarında buz sarkıtları oluştu. İlçede hava sıcaklığı eksi 10 dereceye kadar düştü ve yaşam, birçok noktada durma noktasına geldi.

ŞIRNAK'TA KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR. 1 METRE KAR YAĞDI ARAÇLAR KARDA KAYBOLDU.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

