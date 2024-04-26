Elektrikli süpürge ucuz fiyata raflarda! BİM 26 Nisan Cuma aktüel indirimi

BİM'de bu hafta çok sayıda ürün uygun fiyatlarla indirimde. Elektrikli süpürgeden televizyona, mutfak eşyalarından tekstile onlarca ürünün 26 Nisan günü BİM'de satışa sunulacağı duyuruldu. Bu haftanın indirimli ürünleri şöyle;
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