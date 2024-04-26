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Elektrikli süpürge ucuz fiyata raflarda! BİM 26 Nisan Cuma aktüel indirimi

Bu hafta da BİM Cuma indirimi kampanyasında ne ararsan var. Bu Cuma BİM'de elektrikli süpürgeden ev tekstiline, ankastreden televizyona kadar geniş ürün yelpazesi indirimli fiyatlarla mağazada olacak. 26 Nisan Cuma itibarıyla aktüel BİM ürünleri hakkında bilgiler haberimizin devamında..

Yayın Tarihi: 26.04.2024 10:40
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 10:40
Elektrikli süpürge ucuz fiyata raflarda! BİM 26 Nisan Cuma aktüel indirimi

BİM'de bu hafta çok sayıda ürün uygun fiyatlarla indirimde. Elektrikli süpürgeden televizyona, mutfak eşyalarından tekstile onlarca ürünün 26 Nisan günü BİM'de satışa sunulacağı duyuruldu. Bu haftanın indirimli ürünleri şöyle;

BİM AKTÜEL 26 NİSAN 2024 KATALOĞU

BİM AKTÜEL 26 NİSAN 2024 KATALOĞU

BİM AKTÜEL 26 NİSAN 2024 KATALOĞU

BİM AKTÜEL 26 NİSAN 2024 KATALOĞU

BİM AKTÜEL 26 NİSAN 2024 KATALOĞU

BİM AKTÜEL 26 NİSAN 2024 KATALOĞU

BİM AKTÜEL 26 NİSAN 2024 KATALOĞU



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Elektrikli süpürge ucuz fiyata raflarda! BİM 26 Nisan Cuma aktüel indirimi

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