Elektrikli süpürge ucuz fiyata raflarda! BİM 26 Nisan Cuma aktüel indirimi

Bu hafta da BİM Cuma indirimi kampanyasında ne ararsan var. Bu Cuma BİM'de elektrikli süpürgeden ev tekstiline, ankastreden televizyona kadar geniş ürün yelpazesi indirimli fiyatlarla mağazada olacak. 26 Nisan Cuma itibarıyla aktüel BİM ürünleri hakkında bilgiler haberimizin devamında..