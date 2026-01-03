DOLAR
Eleşkirt’te çığ engeli kaldırıldı: 55 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı

Ağrı Eleşkirt'te Hayrangöl'deki çığ hızla müdahale edilerek temizlendi; İlçe Özel İdare ekipleri kar nedeniyle kapanan 55 köy yolunu ulaşıma açtı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 22:53
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 23:10
Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası, Hayrangöl köy yolunda meydana gelen çığa hızlı müdahale edildi ve kar nedeniyle kapanan 55 köy yolu tamamen ulaşıma açıldı.

Müdahale ve güvenlik önlemleri

Eleşkirt Kaymakamlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri çığın düştüğü noktada hızlı ve etkin bir çalışma gerçekleştirdi. Yola düşen kar kütleleri temizlenerek yol kısa sürede güvenli hale getirildi ve bölgede gerekli güvenlik önlemleri alındı.

Karla mücadele ve okul bahçeleri

İlçe genelinde sürdürülen karla mücadele çalışmaları kapsamında yalnızca köy yolları değil, ilçedeki tüm okulların bahçelerinde biriken kar kütleleri de İlçe Özel İdare ekipleri tarafından temizlendi. Çalışmalar, ulaşımın aksamaması ve eğitim kurumlarının güvenliğinin sağlanması amacıyla yoğun şekilde yürütüldü.

Geri dönüşte şaşırtan an

Kar temizleme çalışmalarını tamamlayarak dönüş yapan ekipler yol üzerinde bir yaban domuzu ile karşılaştı. Araca yol vermeyen domuzun görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

