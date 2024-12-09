Emeklilere Promosyonda Rekor Ödeme: 21.000 TL!

Emekli Promosyonları Zenginleşiyor

Emekli maaşlarına yapılacak olan zamlar ile birlikte emekli promosyonlarının da revize edilmesi bekleniyor. Maaş zammı sonrasında maaş aralığı değişen emeklilerin, bankalardan alacakları promosyon ödemeleri de değişiklik gösterecek. Promosyon imzası için yeni yılı bekleyen birçok emekli, yeni düzenlemelerin faydalarını görmek için sabırsızlanıyor.

Bankalarda Rekabet Kızıştı

Geçtiğimiz Mart ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu bankalarının emekli promosyonlarını artıracaklarını açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından özel bankalar da rekabeti artırmak amacıyla çeşitli kampanyalar başlattı. Bankaların emekli müşteri kazanmak için sunduğu tutar güncellemeleri, Aralık ayı kampanyasında rekor ödemelerin kapısını aralıyor.

Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) Öne Çıkıyor

Türkiye Ekonomi Bankası (TEB), emekli müşterilerine yönelik geliştirdiği kampanya ile dikkatleri üzerine çekiyor. Emekli maaşını TEB’e taşıyan müşteriler, 36 ay boyunca alacakları maaşlar karşılığında toplamda 21.000 TL'ye varan promosyona hak kazanıyor.

TEB Emekli Promosiyonu Detayları

TEB, kampanya kapsamında 12.000 TL’ye kadar emekli promosyonu ve 9.000 TL'ye kadar ek kampanya ödemesi sunarken, gerekli şartları da açıklamış durumda. 25 Kasım 2024 tarihinden itibaren emekli maaşını TEB’de almaya başlayan müşteriler, promosyon ödemesinden ilk maaş ödendiği aydan itibaren yararlanabilecekler. Anlaşma kapsamında otomatik fatura ödeme talimatı vererek ek promosyon fırsatından da faydalanmak mümkün.

Ek Promosyon İmkanları

Emeklilerin 9.000 TL ek promosyon kazanabilmeleri için elektrik veya doğalgaz faturalarından en az iki adet otomatik fatura ödeme talimatı vermeleri gerekiyor. Böylece toplamda 21.000 TL'ye varan promosyonlar, emekli maaşlarıyla birlikte daha da artış gösterecek.

Bu kampanya, emeklilerin maaş artışlarının yanı sıra bankalara bağlı kalmadan maksimum fayda sağlaması için önemli bir fırsat sunuyor.