DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.752.038,93 0,25%

Emet'te Sakal-ı Şerif Ziyareti Recep Ayında Yoğun İlgi

Emet İlçe Müftülüğü'nün geleneksel Recep ayı Sakal-ı Şerif ziyareti, Babukbey, Yukarı ve Kaynarca camilerinde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 12:57
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 12:57
Emet'te Sakal-ı Şerif Ziyareti Recep Ayında Yoğun İlgi

Emet'te Sakal-ı Şerif Ziyareti Recep Ayında Yoğun İlgi

Recep ayı geleneği ilçe halkını buluşturdu

Emet İlçe Müftülüğü tarafından geleneksel hale getirilen Recep ayı Sakal-ı Şerif ziyareti, ilçede yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'ya ait mukaddes emanetlerden biri olan Sakal-ı Şerif, Babukbey Çarşı Camii, Yukarı Camii ve Kaynarca Camii'nde vatandaşların ziyaretine açıldı.

Ziyaret boyunca vatandaşlar salavatlar eşliğinde Sakal-ı Şerif'i görmenin manevi huzurunu yaşadı. Duygulu anların yaşandığı programda birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları ön plana çıktı.

Emet İlçe Müftülüğü yetkilileri, bu tür manevi programların toplumun dini ve manevi hayatına önemli katkılar sunduğunu belirterek, vatandaşların gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Program, yapılan duaların ardından sona erdi.

EMET İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ TARAFINDAN GELENEKSEL HALE GETİRİLEN RECEP AYI SAKAL-I ŞERİF ZİYARETİ, İLÇEDE...

EMET İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ TARAFINDAN GELENEKSEL HALE GETİRİLEN RECEP AYI SAKAL-I ŞERİF ZİYARETİ, İLÇEDE YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

EMET İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ TARAFINDAN GELENEKSEL HALE GETİRİLEN RECEP AYI SAKAL-I ŞERİF ZİYARETİ, İLÇEDE...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yüksekova TRSM'de Hastaların El Emeği Ürünleri Sergisi ve Yeni Yıl Etkinliği
2
Bingöl’de Deprem Hazırlığı: Konteyner Kentler ve Yedek Alanlar Hazır
3
Diyarbakır'da Kar Etkili: Diyarbakır-Bingöl Karayolunda Araçlar Mahsur Kaldı
4
Milletvekili Alkayış'tan İHA Adıyaman Ziyareti
5
Kütahya'da Mevsimin İlk Karı: Radar Bölgesi Kartpostallık Görüntüler
6
Beyşehir'de 'Okulumda KanPanya Var' Kampanyası Yoğun Katılımla Gerçekleşti
7
Bolu'da Gölcük Tabiat Parkı Beyaza Büründü

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti