Emet'te Sakal-ı Şerif Ziyareti Recep Ayında Yoğun İlgi

Recep ayı geleneği ilçe halkını buluşturdu

Emet İlçe Müftülüğü tarafından geleneksel hale getirilen Recep ayı Sakal-ı Şerif ziyareti, ilçede yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'ya ait mukaddes emanetlerden biri olan Sakal-ı Şerif, Babukbey Çarşı Camii, Yukarı Camii ve Kaynarca Camii'nde vatandaşların ziyaretine açıldı.

Ziyaret boyunca vatandaşlar salavatlar eşliğinde Sakal-ı Şerif'i görmenin manevi huzurunu yaşadı. Duygulu anların yaşandığı programda birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları ön plana çıktı.

Emet İlçe Müftülüğü yetkilileri, bu tür manevi programların toplumun dini ve manevi hayatına önemli katkılar sunduğunu belirterek, vatandaşların gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Program, yapılan duaların ardından sona erdi.

