Konukoğlu: Ticarileşemeyecek Projeye Destek Yok — Proje Arastası 2025

SANKO Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, 'Proje Arastası 2025'te ticarileşemeyen projelere destek verilemeyeceğini; ülke yararına olanlara istisna yapabileceklerini söyledi.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 16:12
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 16:12
GAÜN'ün "Proje Arastası 2025" etkinliğinde sanayi-üniversite iş birliği vurgusu

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik Fakültesi tarafından Atatürk Kültür Sahnesi'nde düzenlenen "Proje Arastası 2025" etkinliğinde konuştu. Üniversite yönetimini böylesine önemli bir çalışmayı hayata geçirdikleri için kutlayarak sözlerine başladı.

Etkinlikte gerçekleştirilen paneller ve konuşmaların üniversite-sanayi iş birliği açısından büyük öneme sahip olduğunu belirten Konukoğlu, öğrencilerin danışman öğretim üyeleriyle geliştirdiği projelerin ilk adım olarak değer taşıdığını vurguladı.

"Ticarileşemeyecek projenin destek görmesi mümkün değil" diyerek her projenin geliştirilip uygulanabilmesi için ticarileşmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi ve SANKO Holding'in yeniliklere yönelik çalışmalarını aktardı.

Konukoğlu, Türkiye'de 1980'li yıllarda hava ile kaynak yapan düğümsüz iplik tesisini kendilerinin kurduğunu anlattı. Almanya'da gördükleri makinelerin ilgilerini çektiğini, babası Sani Konukoğlu ile fuarda dokuttukları örgüyü otele götürüp incelediklerini ve herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını söyledi: "Almanya’da fuarda gördüğümüz makineler ilgimizi çekti. Babam Sani Konukoğlu ile o makinede dokuttuğumuz örgüyü alıp otele gittik. İnceledik, esnettik, hiçbir sorun yoktu".

Deneylerini anlatarak, kumaşı küvete batırıp sabah incelediklerini, saç kurutma makinesiyle kurutup yeniden test ettiklerinde de sorun çıkmayınca siparişi verdiklerini kaydetti. Bu girişimlerinin sektörde öncü olmalarını sağladığını ve kazanç getirdiğini ifade etti.

"Makber" konserinde bulunan çözüm

İplik üretiminde sık karşılaşılan apraj (boyanın yüzeyde eşit dağılmaması) sorununa dikkat çeken Konukoğlu, bir sorunu çözerken aklına gelen yöntemi şu anekdotla paylaştı. İstanbul'da depocunun hatası nedeniyle aprajlı iplik sorunu yaşadıklarını, çözüm arayışıyla Muazzez Abacı konserine gittiklerini ve "Makber" söylenirken neon ışıkları sayesinde aprajı fark edip çözümü bulduğunu anlattı.

Konukoğlu, neon ışıklı lambaları temin edip Gaziantep'e gönderdiklerini, işletmede dışarıdan ışık almayan basit bir oda kurduklarını ve neon ışıkları kullanarak aprajlı bobinleri tespit edip ayırdıklarını söyledi. Bu yöntemle apraj sorununu ortadan kaldırdıklarını ve garantili satış sayesinde gelirlerini artırdıklarını belirtti.

Genç mühendislerin proje talepleriyle ilgili bir soruya karşılık Konukoğlu, her projeyi değerlendireceklerini belirtti: "Her projeye bakarız. Ticarileşeceğine inanırsak katkımızı sunarız. Ülkemizin çıkarına olacak projelere ise ticarileşme boyutuna bakmadan destek sunarız".

Üniversite-sanayi iş birliğine ilişkin olarak da Konukoğlu, "Gaziantep Üniversitesi’ne iki fakülte binası ve adeta küçük bir fabrika olan tekstil araştırma uygulama merkezi kurduk. Üniversite yönetimi ve öğretim üyeleri ile sanayicilerin bakış açısının dar olmaması gerekir. Sanayici üniversiteye, üniversite sanayiciye gitmekten kaçınmamalı" şeklinde konuştu.

Aynı programda Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım ve Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi de görüşlerini paylaştı. Etkinlik kapsamında ayrıca Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu konuşma yaptı.

Kapanış konuşmasını Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bayram gerçekleştirdi. "Proje Arastası 2025" yarışmasında dereceye giren katılımcılara birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri takdim edildi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

