Rize’de Yaylalar Beyaza Büründü: Palovit’te 85 cm Kar

Rize’nin yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, yaylalar ve turistik alanları beyaza bürüdü.

Kar Kalınlıkları ve Etkilenen Alanlar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Çamlıhemşin ilçesine bağlı Palovit yaylasında kar kalınlığı 85 santimetreye, İkizdere ilçesine bağlı Çağrankaya Yaylasında 81 santimetreye ulaştı. Denizi gören yayla ve kış sporları merkezi Handüzü Yaylasında ise kar kalınlığı 64 santimetre olarak ölçüldü.

Beyaza bürünen yaylalar, ziyaretçilere kartpostallık görüntüler sundu.

