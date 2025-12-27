DOLAR
Rize’de Yaylalar Beyaza Büründü: Palovit’te 85 cm Kar

Rize’nin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışıyla yaylalar beyaza büründü; Palovit 85 cm, Çağrankaya 81 cm, Handüzü 64 cm.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 16:17
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 16:28
Rize’nin yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, yaylalar ve turistik alanları beyaza bürüdü.

Kar Kalınlıkları ve Etkilenen Alanlar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Çamlıhemşin ilçesine bağlı Palovit yaylasında kar kalınlığı 85 santimetreye, İkizdere ilçesine bağlı Çağrankaya Yaylasında 81 santimetreye ulaştı. Denizi gören yayla ve kış sporları merkezi Handüzü Yaylasında ise kar kalınlığı 64 santimetre olarak ölçüldü.

Beyaza bürünen yaylalar, ziyaretçilere kartpostallık görüntüler sundu.

