Kırşehir Beyazay’dan 'Bir Sandalye Bir Umut' desteği: 114 akülü sandalye teslim edildi

Kırşehir Beyazay’dan 'Bir Sandalye Bir Umut' projesine destek

KIRŞEHİR (İHA) – İstanbul’da hayata geçirilen 'Bir Sandalye Bir Umut' projesine Kırşehir Beyazay Derneği de katkı sundu. Türkiye Beyazay Derneği’nin paydaşı olduğu proje kapsamında Kırşehir şubesi desteğini esirgemedi.

Törenle 114 akülü tekerlekli sandalye teslim edildi

Programda düzenlenen törenle 114 akülü tekerlekli sandalye özel bireylere teslim edildi. Törene siyasetçiler, bürokratlar ve özel bireyler aileleriyle katılım sağladı. Akülü sandalyelerine kavuşan özel bireylerin yaşadığı duygusal anlar dikkat çekti.

Programa Kırşehir Beyazay Şube Başkanı Adnan Göçmen ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Program hakkında konuşan Göçmen, "Engelli bireylerin toplumsal hayata daha aktif katılımını sağlayacaklarını söyledi.

Engelsiz yarınlar için istişare

Akülü tekerlekli sandalyelerin dağıtım töreninin ardından engelsiz yarınlar için istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıda katılımcılar, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik adımlar ve projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

