DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.753.552,15 0,21%

Kırşehir Beyazay’dan 'Bir Sandalye Bir Umut' desteği: 114 akülü sandalye teslim edildi

Kırşehir Beyazay Derneği, Türkiye Beyazay'ın 'Bir Sandalye Bir Umut' projesine destek vererek 114 akülü tekerlekli sandalyeyi özel bireylere teslim etti.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 16:28
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 16:28
Kırşehir Beyazay’dan 'Bir Sandalye Bir Umut' desteği: 114 akülü sandalye teslim edildi

Kırşehir Beyazay’dan 'Bir Sandalye Bir Umut' projesine destek

KIRŞEHİR (İHA) – İstanbul’da hayata geçirilen 'Bir Sandalye Bir Umut' projesine Kırşehir Beyazay Derneği de katkı sundu. Türkiye Beyazay Derneği’nin paydaşı olduğu proje kapsamında Kırşehir şubesi desteğini esirgemedi.

Törenle 114 akülü tekerlekli sandalye teslim edildi

Programda düzenlenen törenle 114 akülü tekerlekli sandalye özel bireylere teslim edildi. Törene siyasetçiler, bürokratlar ve özel bireyler aileleriyle katılım sağladı. Akülü sandalyelerine kavuşan özel bireylerin yaşadığı duygusal anlar dikkat çekti.

Programa Kırşehir Beyazay Şube Başkanı Adnan Göçmen ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Program hakkında konuşan Göçmen, "Engelli bireylerin toplumsal hayata daha aktif katılımını sağlayacaklarını söyledi.

Engelsiz yarınlar için istişare

Akülü tekerlekli sandalyelerin dağıtım töreninin ardından engelsiz yarınlar için istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıda katılımcılar, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik adımlar ve projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

114 AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYE DÜZENLENEN TÖRENLE ÖZEL BİREYLERE TESLİM EDİLDİ.

114 AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYE DÜZENLENEN TÖRENLE ÖZEL BİREYLERE TESLİM EDİLDİ.

114 AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYE DÜZENLENEN TÖRENLE ÖZEL BİREYLERE TESLİM EDİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'de Lapa Lapa Kar Yağışı: Drone Görüntüleri Büyüledi
2
Malatya'da 11 bin 367 Konut ve 128 İş Yeri İçin Kura Çekildi
3
Aydın Büyükşehir, İncirliova Acarlar Hali'ni Kapsamlı Temizlikle Yeniledi
4
Aşkale Tepebaşı'nda Kayan Tırlar Yolu Kapattı
5
Eskişehir'de Kar Yağışı: Şükranlı Mahallesi Beyaza Büründü
6
Palandöken'de Görsel Şölen: Erzurum'da Yılbaşı Öncesi Yoğun Kar
7
İstanbul'da Hasdal Üzerinde Kısa Süreli Gökkuşağı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti