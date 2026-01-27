Emrullah Akpunar At Sırtında Yaban Hayatına Yemleme Yaptı - Aziziye Belediyesi'nden Kış Desteği

Aziziye Belediyesi'nden kış boyunca yaban hayatına destek

Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar atıyla katıldığı etkinlikte, çetin kış şartlarında besin bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yemleme yaptı. Aziziye Belediyesi tarafından yürütülen çalışma, doğa ile yerleşim alanları arasındaki hassas dengenin korunmasını amaçladı.

Atlı spor kulüpleri ve toplama süreci

Etkinlik kapsamında ilçedeki fırınlardan bayat ekmekler, kasaplardan ise et, kemik ve tavuk atıkları toplanarak doğal besin desteği hazırlandı. Toplanan malzemeler, atlı spor kulüplerinin gönüllü katkılarıyla hafta sonunda kırsal alanlara ulaştırıldı.

Görsel şölen: Atlı sporcuların katılımı

Zorlu kış koşullarına rağmen atlı spor kulüplerine bağlı sporcular büyük bir istekle katıldı. Yaklaşık 30’a yakın cirit atı, binicileriyle birlikte bembeyaz kar üzerinde ilerleyerek görsel bir şölen sundu. Besinler, kırsala ulaşımın zor olduğu noktalarda cirit atları ve tecrübeli biniciler tarafından önceden belirlenen farklı alanlara bırakıldı.

Başkan Akpunar'ın değerlendirmesi

Başkan Akpunar etkinlikte ilçeden toplanan besinlerin Ilıca kırsalında geniş bir alana bırakıldığını belirtti. Akpunar, "Bu hayvanların yerleşim yerlerine inmesini önlemek için onlara doğada destek olmamız gerekiyor. Atlı spor kulüplerimiz ve sporcularımız bu etkinliğe büyük bir gönüllülükle katıldı. Hem doğaya destek olduk, hem de güzel ve anlamlı bir dayanışma örneği sergiledik" ifadelerini kullandı.

Modern hayvan barınağı ve sürdürülebilir çalışma

Akpunar, Aziziye'ye kazandırılan modern hayvan barınağına da değinerek, "Barınağımız faaliyetlerine başladı, ancak vatandaşlarımızın yırtıcı hayvanlar noktasında da talepleri olabiliyor. Bize çeşitli iletişim mecralarından ulaşılmak suretiyle bu konuda yardımcı olmamız talep ediliyor. Biz de yabani hayvanlar yerleşim merkezlerine inmesinler diye periyodik aralıklarla yaban hayata besin desteğinde bulunmaya devam edeceğiz. Bu çalışmamız havalar ısınıncaya kadar sürecek" dedi.

