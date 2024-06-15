En az ilkokul mezunu kadın erkek personel alımı! Başvurular açıldı

BELİKA Yönetim Danışmanlık, Tokat Belediye Başkanlığı adına personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Alınacak personeller güvenlik görevlisi, temizlik elemanı ve beden işçisi pozisyonlarında görev yapacaklar. İşe alım detayları ve başvuru koşulları netleşti. Hangi pozisyonlar için kimlerin başvuruda bulunabileceği, başvuruların nereden ve nasıl yapılacağı merak konusu.





PERSONEL ALIMI İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR VE POZİSYONLAR

Beden İşçisi (25 kadın/erkek) Başvuru Şartları:

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

• Kamu haklarından yoksun bırakılmamış olmak.

• Tokat merkez ve çevre köylerde en az altı aydır yaşamak ya da yaşama engeli bulunmamak.

• İlköğretim düzeyinde en az eğitim seviyesine sahip olmak.

Temizlik Personeli (50 kadın/erkek) Başvuru Şartları:

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

• Kamu haklarından yoksun bırakılmamış olmak.

• Tokat merkez ve çevre köylerde en az altı aydır yaşamak ya da yaşama engeli bulunmamak.

• İlköğretim düzeyinde en az eğitim seviyesine sahip olmak.

Güvenlik Görevlisi (50 kadın/erkek) Başvuru Şartları:

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

• Kamu haklarından yoksun bırakılmamış olmak.

• Tokat merkez ve çevre köylerde en az altı aydır yaşamak ya da yaşama engeli bulunmamak.

• Ön lisans düzeyinde en az eğitim seviyesine sahip olmak.





BAŞVURULARIN YAPILACAĞI YER VE YÖNTEM

Adaylar, başvuru kılavuzunda yer alan belgelerle Kabe-i Mescit Mahallesi, G.O.P Bulvarı, Başçıoğlu İş Merkezi, No:158, Kat:5 adresine şahsen başvuruda bulunabilirler.