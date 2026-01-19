Erciyes sömestirin ilk hafta sonunda 250 bin kişiyi ağırladı

Kayseri'deki Erciyes Kayak Merkezi, sömestirin ilk hafta sonunda cumartesi ve pazar yoğunluğuyla toplam 250 bin kişiyi ağırladı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 13:30
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 13:31
Kayseri'nin popüler kayak merkezi hafta sonu doldu taştı

Kayseri’de gözde kayak destinasyonlarından Erciyes Kayak Merkezi, sömestirin ilk hafta sonunda 250 bin kişiyi misafir etti.

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi, sömestir tatilinde de kayak severlerin vazgeçilmezi oldu.

Cumartesi ve pazar günlerini oldukça yoğun geçiren Erciyes’teki pistler, kayakçılarla doldu taştı. Yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği merkez, ziyaretçi yoğunluğuyla dikkat çekti.

Türkiye’nin en fazla pist uzunluğuna sahip merkezlerinden biri olarak bilinen Erciyes, bu hafta sonu kayakseverlerin yoğun ilgisiyle öne çıktı.

