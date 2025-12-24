DOLAR
Erek Dağı'nda Başarılı Zirve: Vadi Doğa Sporları Kulübü Zirvede

Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Van'daki 3 bin 204 rakımlı Erek Dağı'na zorlu hava koşullarına rağmen yaklaşık 5 saatlik tırmanışla başarılı bir zirve gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 11:19
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 11:19
Etkinlik Detayları

Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Van'daki 3 bin 204 rakımlı Erek Dağına hafta sonu düzenlenen tırmanış etkinliğinde başarılı bir zirve gerçekleştirdi.

Doğa tutkunlarını bir araya getiren kulüp, sabahın erken saatlerinde yola çıkarak zorlu rota üzerinde ilerledi. Grup, zorlu hava şartları ve dik yamaçlara rağmen kararlılıkla tırmanışını sürdürdü.

Dağcılar tırmanış boyunca eşsiz Van Gölü manzarasının tadını çıkarırken, yaklaşık 5 saat süren yürüyüşün ardından zirveye ulaştı. Ekip, zirve defterini imzalayıp kulüp flamasını açarak başarılarını kutladı.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

