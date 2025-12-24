Erek Dağı'nda Başarılı Zirve: Vadi Doğa Sporları Kulübü Zirvede
Etkinlik Detayları
Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Van'daki 3 bin 204 rakımlı Erek Dağına hafta sonu düzenlenen tırmanış etkinliğinde başarılı bir zirve gerçekleştirdi.
Doğa tutkunlarını bir araya getiren kulüp, sabahın erken saatlerinde yola çıkarak zorlu rota üzerinde ilerledi. Grup, zorlu hava şartları ve dik yamaçlara rağmen kararlılıkla tırmanışını sürdürdü.
Dağcılar tırmanış boyunca eşsiz Van Gölü manzarasının tadını çıkarırken, yaklaşık 5 saat süren yürüyüşün ardından zirveye ulaştı. Ekip, zirve defterini imzalayıp kulüp flamasını açarak başarılarını kutladı.
