Erenler'de Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi İçin Zemin Çalışmaları Sürüyor

Erenler'de Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi İçin Zemin Çalışmaları Devam Ediyor

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, Sağlık Bakanlığı tarafından planlanan Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi projesinin inşaat öncesi hazırlıkları hızla ilerliyor.

Erenler Belediyesi ekipleri, hastanenin inşa edileceği alanda zemin hazırlığı ve sedde yapımı çalışmalarını titizlikle yürütüyor.

Belediye Başkanı Dinç Çalışmaları Yerinde İnceledi

Çalışmaları yerinde takip eden Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, projenin ilçeye kazandırılması için belediye olarak üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getireceklerini bildirdi.

Dinç, hastane alanında zemin düzenleme ve sedde yapımının titizlikle sürdüğünü belirterek, belediyenin tüm imkanlarıyla projeye destek vermeye hazır olduğunu kaydetti.

SAKARYA’NIN ERENLER İLÇESİNDE SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN YAPILMASI PLANLANAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ İÇİN ERENLER BELEDİYESİ EKİPLERİ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR