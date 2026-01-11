Ergan Kayak Merkezi'nde Hafta Sonu Yoğunluğu — Erzincan'da Renkli Görüntüler

Ergan Kayak Merkezi'nde Hafta Sonu Yoğunluğu

Ergan Kayak Merkezi, hafta sonu tatilinde kayak severlerle dolup taştı. Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden biri olarak öne çıkan merkez, ziyaretçilere yoğun ve renkli görüntüler sundu.

Kayakçılar pistlerde, aileler göl manzarasında

Doğal ve tabii güzellikleriyle dikkat çeken merkez, yalnızca Erzincan’dan değil civar illerden gelen çok sayıda kişiyi ağırladı. Ergan pistlerinde kayak yapanlar keyifli anlar yaşarken, kayak yapmayan ziyaretçiler ise aileleriyle birlikte Ardıçlı gölü manzarasının tadını çıkardı.

Hafta sonu hareketliliği, bölgenin ulaşılabilirliği ve sunduğu doğal güzelliklerle birleşince ortaya yer yer yoğun ama bir o kadar da canlı görüntüler çıktı. Ziyaretçiler hem sportif faaliyetlere katıldı hem de kış turizminin sunduğu dinlendirici atmosferi deneyimledi.

Erzincan ve çevre illerden gelen yoğun katılım, Ergan Kayak Merkezi’nin kış turizmindeki önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

