Ergan Kayak Merkezi'nde Hafta Sonu Yoğunluğu — Erzincan'da Renkli Görüntüler

Erzincan'daki Ergan Kayak Merkezi, hafta sonu tatilinde çevre illerden gelen ziyaretçilerle doldu; kayakçılar ve aileler Ardıçlı gölü manzarasının keyfini çıkardı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 13:34
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 13:43
Ergan Kayak Merkezi, hafta sonu tatilinde kayak severlerle dolup taştı. Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden biri olarak öne çıkan merkez, ziyaretçilere yoğun ve renkli görüntüler sundu.

Kayakçılar pistlerde, aileler göl manzarasında

Doğal ve tabii güzellikleriyle dikkat çeken merkez, yalnızca Erzincan’dan değil civar illerden gelen çok sayıda kişiyi ağırladı. Ergan pistlerinde kayak yapanlar keyifli anlar yaşarken, kayak yapmayan ziyaretçiler ise aileleriyle birlikte Ardıçlı gölü manzarasının tadını çıkardı.

Hafta sonu hareketliliği, bölgenin ulaşılabilirliği ve sunduğu doğal güzelliklerle birleşince ortaya yer yer yoğun ama bir o kadar da canlı görüntüler çıktı. Ziyaretçiler hem sportif faaliyetlere katıldı hem de kış turizminin sunduğu dinlendirici atmosferi deneyimledi.

Erzincan ve çevre illerden gelen yoğun katılım, Ergan Kayak Merkezi’nin kış turizmindeki önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

