Ergan Kayak Merkezi'nde Yarıyıl Coşkusu: Kayak ve Kızak Keyfi

Ergan Kayak Merkezi'nde Yarıyıl Coşkusu

Erzincan’daki Ergan Kayak Merkezi, yarıyıl tatili dolayısıyla kayak severlerin ve çocukların akınına uğradı. Türkiye’nin önde gelen kayak merkezlerinden biri olan tesis, sömestir tatilinde yoğun ilgi görüyor.

Doluluk ve Etkinlikler

Tatil dolayısıyla tesislerde doluluk oranı yüzde 80’lere ulaştı. Kayak yapanlarla birlikte kızak pistinde eğlenen çocuklar da merkezin en çok ilgi gören ziyaretçileri arasında yer aldı.

Erzincan başta olmak üzere çevre illerden gelen çok sayıda vatandaşın uğradığı merkezde renkli görüntüler oluştu. Kayak yapmayan ziyaretçiler ise aileleriyle birlikte Ardıçlı Gölü manzarası eşliğinde vakit geçirerek tatilin keyfini çıkardı.

Doğal ve tabii güzelliğiyle öne çıkan Ergan Kayak Merkezi, her yaştan ziyaretçiye hitap eden olanaklarıyla sömestir boyunca dikkat çekti.

ERGAN’DA KAYAK VE KIZAK KEYFİ